SWR PopUp Studio in Mainz öffnet seine Türen

In der Mainzer Betzelsstraße 27 öffnet das SWR PopUp Studio seine Türen: Dort wird von 2. Juni bis 18. Juli 2025 Programm gesendet, Veranstaltungen und Diskussionsrunden finden statt. Jeder kann vorbeischauen.

Das SWR PopUp Studio in der Mainzer Innenstadt geht am 2. Juni 2025, ab 11 Uhr auf Sendung: Den Auftakt machen die Regionalnachrichten von SWR4. Ab dann folgen sieben Wochen Programm, Diskussionsveranstaltungen, Aktionen und vieles mehr auf der temporären Sendefläche in der Betzelsstraße 27 in Mainz.

Treffpunkt, Sendungen und Veranstaltungen

Von Montag bis Samstag ist in der Regel zwischen 10 und 18 Uhr etwas los: Die SWR4 Nachmittagssendung zieht für eine Woche in die Innenstadt um, ebenso der Podcast „Annelies royale Welt“. SWR1 Rheinland-Pfalz sendet eine Woche lang den Nachmittag live, produziert den “Meilensteine”-Podcast, zeichnet eine “Leute”-Sendung auf und bringt Live-Musik aus der Region mit ins Studio. SWR Kultur ist da, das Debatten-Format „MixTalk“, SWR3, die „SWR Heimat“, das politische Landesmagazin „Zur Sache Rheinland-Pfalz“ und vieles mehr. Die Nachrichtenredaktion SWR Aktuell zeichnet die „SWR Sommerinterviews“ mit rheinland-pfälzischen Spitzenpolitikerinnen und -politikern auf. Das SWR PopUp Studio bietet für alle etwas. Und es wird zum Treffpunkt: Man kann mit den Macherinnen und Machern ins Gespräch kommen, das Programm loben, Kritik loswerden und Themenvorschläge an eine Post-It-Wand kleben.

Den Intendanten und die rheinland-pfälzische Landessenderdirektorin treffen

Wer schon immer mal „den Chef” bzw. „die Chefin” sprechen wollte, kann das in der ersten Sendewoche: Am 5. Juni ab 18:30 Uhr ist SWR Intendant Kai Gniffke im Rahmen des ARD Nachrichtentags vor Ort, am Tag zuvor ab 12:30 Uhr Landessenderdirektion Ulla Fiebig. Sie beantwortet in einem “Ask me anything”, also einer offenen Fragerunde, die Fragen der Besucherinnen und Besucher. Auch Redakteurinnen und Redakteure sind immer wieder anwesend, manche Redaktionen, wie die „Migratöchter“, machen z. B. offene Redaktionssitzungen, an denen man teilnehmen kann. Die Abteilung Medienkompetenz holt Schülerinnen und Schüler zu Workshops ins Studio und präsentiert den „Faktenfinder“, die Redaktion „Türkei100“ von funk diskutiert mit Passanten, beim Game „Green Guardians VR“ des SWR XLabs kann man sich mit VR-Brillen fürs Klima stark machen. DASDING sendet eine Woche lang live und organisiert Events.

Hier kann man nachlesen, wann was im SWR PopUp Studio stattfindet.

Also: Herzliche Einladung – einfach mal reinschauen und sich informieren!

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

