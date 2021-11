Neuer Hörstoff im Dezember

Neustart: „Christian Wulff – der Fall des Bundespräsidenten“ (12.12.) / Sonderfolgen „Sprechen wir über Mord?!“ mit Volker Kutscher (13./27.12.), „Der Limonadenbaum“-Spezial über Astrid Lindgren (17.12.) / Alle Podcasts in der ARD Audiothek

In den Podcasts des Südwestrundfunks bekommen die Nutzer:innen hintergründige Information aus Politik, Gesellschaft, Kultur, Wissen, Bildung und Sport, aber auch anregende Unterhaltung, niveauvollen Talk und Comedy. Neu im Dezember ist die aufwändig recherchierte, siebenteilige Podcast-Serie „Christian Wulff – der Fall des Bundespräsidenten“, die auf Gesprächen mit Wulff und anderen politischen Akteuren basiert (ab 12.12.). Im SWR2 True Crime-Podcast „Sprechen wir über Mord?!“ ist Krimi-Autor Volker Kutscher gleich in zwei Folgen zu Gast (13./27.12.). Der Kinderbuch-Podcast „SWR2 Limonadenbaum“ widmet sich in einer Sonderfolge dem Leben und den Büchern von Astrid Lindgren (17.12.). Alle Podcasts gibt es in der ARD Audiothek.

„Christian Wulff – der Fall des Bundespräsidenten“, ein siebenteiliger Politkrimi

Der investigative Podcast erzählt in sieben Folgen die Geschichte rund um den Rücktritt von Christian Wulff vor etwa zehn Jahren. Neben Christian Wulff selbst sowie Politikern, Medienexperten und Journalisten kommen auch die von Wulff als „Gegner“ bezeichneten Gegenspieler wie der damalige Chefredakteur der Bild-Zeitung Kai Diekmann zu Wort. Für die Podcast-Serie „Christian Wulff – der Fall des Bundespräsidenten“ haben die SWR Hauptstadt-Korrespondenten Christopher Jähnert und Kilian Pfeffer exklusiv mit Wulff und anderen Protagonisten der Affäre gesprochen.

Ab 12. Dezember 2021, alle sieben Folgen in der ARD Audiothek, auf SWR3.de und auf allen gängigen Podcast-Plattformen.

SWR2 True-Crime-Podcast „Sprechen wir über Mord?!“: Sonderfolgen mit Volker Kutscher

Am 13. Dezember 2021 erscheint die 50. Folge des erfolgreichen SWR2 True-Crime-Podcasts „Sprechen wir über Mord?!“ mit dem ehemaligen Bundesrichter Prof. Thomas Fischer und Holger Schmidt sowie dem Krimi-Autor Volker Kutscher als Gast. In der Jubiläumsfolge geht es um „Goldstein“, Kutschers dritten Gereon-Rath-Krimi, der auch Vorlage der 4. Staffel von „Babylon Berlin“ war. Thema: Selbstjustiz. Volker Kutscher ist auch Gast einer Sonderfolge zu Weihnachten (27.12.). Die Weihnachtsfolge dreht sich um den Polizei- und Justizapparat Anfang der 30er Jahre in Deutschland.

Sonderfolgen am 13. und 27. Dezember 2021, neue Folgen alle zwei Wochen, montags, in der ARD Audiothek, auf SWR2.de und auf den gängigen Podcast-Portalen.

„SWR2 Limonadenbaum“, der Kinderbuch-Podcast feiert Astrid Lindgren!

Ob Pippi Langstrumpf, Michel, die Kinder von Bullerbü, Madita oder Karlsson vom Dach: Astrid Lindgrens Heldinnen und Helden begeistern Kinder und Eltern bis heute. Vor bald 20 Jahren, am 28. Januar 2002, ist Astrid Lindgren gestorben. Im SWR2 Kinderbuch-Podcast „Limonadenbaum“ erinnern Anja Höfer und Theresa Hübner in einer vorweihnachtlichen Folge an ihre Bücher und an ihr bewegtes Leben (17.12.). Mit dabei: das erste deutsche Kind, das Astrid Lindgren lesen durfte. Silke Weitendorf, inzwischen 80 Jahre alt, ist die Tochter des Verlegers Friedrich Oetinger, der Astrid Lindgren für Deutschland schon 1949 entdeckte.

17. Dezember 2021, alle zwei Wochen, freitags, in der ARD Audiothek, auf SWR2.de und auf den gängigen Podcast-Plattformen.

Prof. Thomas Fischer (li.) und Holger Schmidt (re.) und mit dem Krimi-Autor Volker Kutscher als Gast © SWR/Oliver Reuther SWR Oliver Reuther Bild in Detailansicht öffnen SWR Podcast-Tipp: „Christian Wulff – der Fall des Bundespräsidenten“ © SWR/Laurence Chaperon SWR Laurence Chaperon Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Oliver Kopitzke E-Mail: oliver.kopitzke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.