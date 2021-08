„SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten“ (Bester Podcast) und Radiofeature „Illegale Pushbacks“ (Beste Reportage) nominiert / Preisverleihung am 2. September 2021

SWR1 Rheinland-Pfalz und SWR2 Wissen gehören zu den Finalisten des Deutschen Radiopreises 2021. Die Reihe „SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten“ wurde in der Kategorie „Bester Podcast“ nominiert. Das investigative Feature „Illegale Pushbacks – Wer kontrolliert Frontex?“ steht in der Kategorie „Beste Reportage“ in der Endrunde. Die Verleihung findet am 2. September 2021 in Hamburg statt.

Mit SWR1 Podcast auf den Spuren unvergessener Alben

Der Podcast „SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten“ stellt seit drei Jahren jede Woche ein legendäres Pop- oder Rockalbum vor. Dabei liegt der Focus auf der Ära der großen Vinyl-Alben, also auf einer Zeit, in der eine Schallplatte weit mehr war als nur ein Tonträger. Hinter den großen Alben der Beatles, der Rolling Stones, von Tina Turner oder Bruce Springsteen und vielen andere Interpret:innen verbergen sich oft unbekannte Geschichten. Die Musik, die Texte stehen in spannendem Zusammenspiel mit der Geschichte ihrer Zeit. Das erschließt sich nicht sofort durch das reine Hören. SWR1 Musikchef Bernd Rosinus: „Wir schaffen es diese Musik wieder lebendig und spürbar zu machen.“ Neben den internationalen Stars und ihren Meilensteinen stehen auch immer wieder deutsche oder deutschsprachige Produktionen im Mittelpunkt. Zum Beispiel die legendären Alben von Udo Lindenberg, BAP, Falco oder „Fury In The Slaughterhouse“.

SWR1 Musikredaktion über Künstler:innen, Musik und Zeitgeist

Host Frank König und jeweils zwei seiner Kolleg:innen aus der SWR1 Musikredaktion präsentieren den Podcast, zuweilen ergänzt mit prominenten Gästen. König & Co. sind nicht nur Musikjournalist:innen, sondern auch Fans und Musiker:innen, die mit Spontaneität und Humor das Album, die Künstler:innen, die Musik, die Produktionsumstände und den Zeitgeist analysieren. Da wird erzählt, diskutiert, selbst Musik gemacht und gelacht. Eine knappe Stunde voller Erkenntnisse und großartiger Musik.

„Pushbacks“ - Kaum wirksame Kontrollmechanismen bei Frontex

Videos und interne Dokumente legen den Verdacht nahe, dass die europäische Grenzschutzagentur Frontex Geflüchtete und Migrant*innen in der Ägäis, in Kroatien und auf dem zentralen Mittelmeer unrechtmäßig zurückgetrieben hat. Oder dass sie zumindest Kenntnis davon hat. Eigentlich müsste Frontex solche Vorwürfe aufarbeiten. Ann Esswein, Vera Deleja-Hotko und Bartholomäus von Laffert belegen in ihrer Reportage, dass dies nur halbherzig geschieht und Kontrollmechanismen bei der Europäischen Agentur für den Grenz- und Küstenschutz kaum greifen. Das Feature war im Februar 2021 in SWR2 zu hören und kann in der ARD Audiothek und auf SWR2.de abgerufen werden. Die Redaktion hatte Sonja Striegl (SWR2 Wissen).

Deutscher Radiopreis

Seit 2010 werden mit dem Deutschen Radiopreis die besten Radiomacher:innen Deutschlands geehrt. Die Auszeichnung wird im Rahmen einer Gala jährlich in Hamburg verliehen. Stifter des Deutschen Radiopreises sind die Hörfunkprogramme der ARD, Deutschlandradio und die privaten Radiosender in Deutschland. Die Verleihung des Deutschen Radiopreises 2021 am 2. September wird im Radio, per Livestream im Internet und im Fernsehen übertragen. Barbara Schöneberger moderiert die Gala und Thorsten Schorn kommentiert fürs Radio.

„SWR1 Meilensteine – Alben, die Geschichte machten“ zum Anhören

Alle Folgen stehen zum Nachhören in der ARD Audiothek und auf der SWR1 Homepage.

Weitere Informationen auf der Homepage des Deutschen Radiopreises 2021.

