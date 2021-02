per Mail teilen

Immer mehr Menschen zwischen 29 und 49 Jahren schauen Filme online. Dem trägt der SWR Rechnung und produziert mehrere Doku-Staffeln zu gesellschaftspolitischen Themen.

Auf Social-Media-Plattformen werden die einzelnen Filme publizistisch begleitet. Strukturiert ist „Next Generation“ mit drei Staffeln: „Radikale Ideale“, „100%“ und „Love, Kids & Trouble“ (AT) von jeweils drei bzw. vier Folgen.

Persönliches Engagament: „Radikale Ideale“

Im Mittelpunkt der drei Folgen von „Radikale Ideale“ stehen Menschen mit einem außerordentlichen persönlichen Engagement: für ein Projekt, für ein politisches Anliegen oder ein gesellschaftliches Ideal. Sie haben hohe Ansprüche und wollen nichts Geringeres als die Welt verändern. Was sie verbindet, ist ihre Kompromisslosigkeit. Das macht sie für die Presenterin der Reihe, die Journalistin Gülseren Ölcüm, im doppelten Sinne „fragwürdig“. Denn ihre Gesprächspartner*innen gehen im Engagement für ihre Interessen durchaus an die Grenzen des gesellschaftlich Akzeptierten. Die Filme dieser ersten Staffel der „Next Generation“-Dokus laden ein zur kritischen Auseinandersetzung mit radikalen Lebensentwürfen, ohne jedoch eine bestimmte Haltung als die „richtige“ oder „falsche“ vorzugeben.

Konsequent auf Sinnsuche: „100%“

Hier kommen Menschen zu Wort, die auf die Frage „Wie will ich leben?“ für sich die 100% richtige Antwort gefunden haben: Die Nutzer*innen dieser dreiteiligen zweiten Staffel können mitverfolgen, wie konsequent die Protagonist*innen für sich entschieden haben, ihr Leben umzukrempeln, um ihren Ansprüchen an sich selbst gerecht zu werden. „100%“ gibt auf die Sinnfragen der „Next Generation“ zeitgemäße Antworten. Hier kann man sich etwas bei den ganz Überzeugten abschauen: „Will ich selbst so werden?“, „Oder habe ich meinen ganz anderen Weg schon gefunden?“.

Junge Familien im Mittelpunkt: „Love, Kids & Trouble“ (AT)

Erstmals seit 40 Jahren steigen die Geburtenzahlen wieder. Die junge Familie gibt der Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit einen Rahmen, sie ist aber vor allem auch ein Kampfplatz mit jeder Menge Potenzial für Trouble. Die dritte Staffel der Dokus „Next Generation“ beschäftigt sich in vier Folgen mit genau diesen Erschütterungen: „Kinderwunsch“, „Familie und soziale Gerechtigkeit“, „Stillen“ und einigen mehr. Hier stehen junge Familien und Menschen in der Phase der Familiengründung im Mittelpunkt.

Sendung

Next Generation

Doku-Staffeln zweites Quartal 2021 in der ARD Mediathek, auf dem SWR Doku Youtube-Kanal, bei Facebook und Instagram

