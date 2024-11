Der deutsch-französische Kontrabassist Pascal Niggenkemper kuratiert das SWR NEWJazz Meeting 2024. SWR Schorle Der deutsch-französische Kontrabassist Pascal Niggenkemper kuratiert das SWR NEWJazz Meeting 2024. SWR Joachim Ceu

Deutsch-französischer Kontrabassist ist künstlerischer Leiter des 54. SWR NEWJazz Meetings / Proben in Baden-Baden ab 18.11. / Abschlusskonzert in Karlsruhe am 23.11.2024.