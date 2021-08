Gesprächsrunde u. a. mit Bülent Ceylan am Samstag, 26. Juni ab 15 Uhr im Livestream aus dem Studio Mannheim-Ludwigshafen

Mannheim/Ludwigshafen. Rücken wir näher zusammen oder spaltet uns die COVID-Pandemie? Darüber diskutiert am Samstag (26. Juni 2021) ab 15 Uhr im SWR Studio Mannheim-Ludwigshafen eine prominent besetzte Gästerunde. Mit dabei sind Comedian Bülent Ceylan, SWR Intendant Kai Gniffke, die Geschäftsführerin des Handball-Bundesligisten Rhein-Neckar Löwen, Jennifer Kettemann, Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz und ARD Fernsehpfarrerin Ilka Sobottke. Sie alle sprechen mit der SWR Journalistin Natalie Akbari darüber, wie sie persönlich die vergangenen Monate erlebt haben und wie wichtig Kultur, Sport, Kirche, Politik und Medien für die Bewältigung der gesellschaftlichen Folgen der Pandemie in den nächsten Wochen sind.

Zu sehen und später abrufbar ist die Gesprächsrunde unter SWR.de/mannheim und auf dem Youtube-Channel des SWR youtube.com/swr. Dort haben Nutzer*innen auch die Möglichkeit, live mitzudiskutieren. Darüber hinaus ist der Livestream am Samstag auch mobil in der SWR Aktuell APP Mannheim. Am Sonntag, 27. Juni, sendet SWR4 Baden-Württemberg auf den Frequenzen des Studios Mannheim-Ludwigshafen in der Zeit von 13.05 bis 14 Uhr eine Zusammenfassung der Gesprächsrunde als Hörfunk-Extra-Sendung.

Weiterführende Infos zur Veranstaltung sowie den Gästen sind bereits jetzt online unter SWR.de/mannheim zu finden. Hier wird es auch eine zusammenfassende Nachberichterstattung geben.

Die Studiogäste:



Bülent Ceylan, Comedian

Als „Monnemer Original“ vertritt er die Kurpfalz dank seiner sprachlichen Wortgewandtheit auf Deutschlands Comedy-Bühnen. Der Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters ist 45 Jahre alt, hat zahlreiche Preise bekommen, engagiert sich gegen Rassismus, schreibt Bücher, hat sich erfolgreich als Sänger versucht und ist rege in Social Media aktiv. Zur Corona-Pandemie hat sich Ceylan immer wieder geäußert, zuletzt auch mit einem Song zum Thema. Als Künstler war auch er von den Absagen kultureller Veranstaltungen betroffen.

Kai Gniffke, SWR Intendant

Seit dem 1. September 2019 ist er Intendant des Südwestrundfunks. Zuvor war er Erster Chefredakteur von ARD Aktuell in Hamburg. Von 1992 bis 2003 war Gniffke beim SWF/SWR in Rheinland-Pfalz unter anderem als landespolitischer Korrespondent und Redaktionsleiter von ARD Aktuell in Mainz tätig. Über alle beruflichen Stationen hinweg ist ihm stets der respektvolle Dialog miteinander wichtig. So hat er sich auch mit der Kritik an der Berichterstattung des SWR zu den Corona-Maßnahmen auseinandergesetzt und den direkten Draht zu Menschen gesucht, die dem SWR hier Einseitigkeit vorgeworfen haben.

Jennifer Kettemann, Geschäftsführerin Rhein-Neckar Löwen

Jennifer Kettemann ist seit 2016 Geschäftsführerin der Rhein-Neckar Löwen. Die Corona-Pandemie hat den Handball-Bundesligisten in Turbulenzen gebracht. Der Etat war um einen mittleren sechsstelligen Betrag geschrumpft. Es sei ein Wunder, dass der Verein das überstanden habe, sagt sie.

Peter Kurz, Oberbürgermeister Mannheim

Peter Kurz ist seit 2007 Oberbürgermeister von Mannheim – zuletzt wiedergewählt im Jahr 2015 für weitere acht Jahre. Als gebürtiger Mannheimer liegt dem 58-Jährigen die Stadt besonders am Herzen. Seit Beginn der Coronapandemie wendet sich Kurz immer wieder mit Videobotschaften an die Bürgerinnen und Bürger. Die Pandemie sei eine extreme Herausforderung für uns alle, so Kurz. Nicht nur die Mannheimer Stadtgesellschaft habe durch die fehlende Kultur gelitten.

Ilka Sobottke, Pfarrerin

Ilka Sobottke ist seit 1999 Pfarrerin in Mannheim in der Citygemeinde Hafen-Konkordien. In der ARD spricht Sobottke „Das Wort zum Sonntag“ und ist damit einem Millionenpublikum bekannt. In dieser Rolle hatte sich Sobottke zuletzt für das Impfen stark gemacht. Die Reaktion: viele positive Zuschriften, aber auch Hass-Mails. Unterstellt wurde ihr ein unkritischer Umgang sowie Lobbyismus für die Pharmaindustrie.

