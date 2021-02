Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg: Das Instagram-Format „Muss das so?“ gibt für die Generation U 35 Einblicke in die Positionen der Parteien, die am 14. März 2021 zur Wahl stehen.

„Muss das so?“ richtet sich besonders an 25- bis 34-Jährige und an jene, die sich eigentlich nicht sonderlich für Politik interessieren. Es hinterfragt jede Woche ein relevantes Alltagsthema und wie Parteien in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg dazu stehen. Beispielsweise, wieso das Internet an vielen Orten so langsam ist oder andere Fragen, die der Generation auf den Nägeln brennen: Warum ÖPNV-Tickets so teuer sind oder warum die Mieten in den Städten immer weiter steigen.

Neue Fragen jede Woche auf dem „SWR Aktuell“-Instagram-Kanal

Seit 14. Januar 2021 präsentieren die Hosts Christine Knoth und Jim-Bob Nickschas im Wechsel das Format „Muss das so?“. Es gibt eine Instagram-Story, die direkt auf den Punkt kommt und optisch auffällt. Auch bekommen die Nutzer*innen weitere Feed-Posts zum jeweiligen Thema. Sie können ihre Meinung dazu äußern und über Fragen abstimmen. „Muss das so?“ unterstützt die Generation U 35 darin, sich im Vorfeld der Landtagswahlen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz eine Meinung zu bilden. Produziert wird das Format von den „SWR Aktuell“-Redaktionen in Stuttgart und Mainz.

