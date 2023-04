Der SWR Kultur-Kosmos bündelt das Kulturangebot im Südwesten unter digitalem Dach / Nach Facebook und Instagram nun auch in der ARD Mediathek und im SWR Fernsehen

Der SWR Kultur-Kosmos dehnt sich, nach Instagram und Facebook, auch auf andere Ausspielwege aus. Das neue Kulturmagazin „SWR Kultur“ für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz startet am 15. April 2023 in der ARD Mediathek und am 16. April 2023 im SWR Fernsehen. Das Magazin erzählt von der menschlichen Seite der Kultur im Südwesten mit Geschichten aus den Kreativszenen in Design, Oper, Tanz, Kunst, Rap, Festival, Schauspiel, Lyrik, Roman, Malerei, Comic, Streetart. Mit modernen grafischen Übergängen und ohne Moderation bietet das Format viel Fläche für Portraits, Reportagen und Tipps.

SWR Kultur auf Instagram, Facebook, in der ARD Mediathek und im SWR Fernsehen

Wo „K” draufsteht, steckt Kultur drin: SWR Inhalte von Hoch- bis Popkultur, von regional bis national, sind ab jetzt unter einem neuen Absender mit einem wiedererkennbaren Design zusammengefasst. Los ging es 2022 mit SWR Kultur auf Instagram und Facebook. Die Kanäle von SWR2 wurden umbenannt und inhaltlich neu konzeptioniert. Hier gibt es täglich neue Impulse. In neuem Design zeigen Video-Miniserien unter anderem Insiderwissen zu Jackson Pollocks Actionpaintings oder warum Michael Jacksons „Moon Walk” eigentlich gar keiner ist.

SWR Intendant Kai Gniffke: „SWR ist Spiegel der Kulturlandschaft im Südwesten”

„Der SWR ist der Spiegel einer vielfältigen Kulturlandschaft im Südwesten. Denn Kultur ist bunt, abwechslungsreich und wird von allen Menschen ein bisschen anders verstanden. Durch den neuen Absender erleichtern wir den Nutzerinnen und Nutzern den Zugang zu Kulturinhalten und geben Inspiration. SWR Kultur steht für kreativen Input und bietet einen ganz eigenen Kultur-Kosmos“, so SWR Intendant Kai Gniffke.

SWR Programmdirektorin Anke Mai: „Kultur ist Teil unseres Lebens”

„Mit SWR Kultur wollen wir eine Einladung aussprechen, die Vielfalt der Themen und der Menschen abbilden und mit dem Vorurteil des elitären Elfenbeinturms aufräumen”, so Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur. „Kultur ist Teil unseres Lebens, so wie sie Teil unseres öffentlich-rechtlichen Auftrags ist. SWR Kultur ist ein Versprechen: Wir bieten nicht nur das Erwartbare, sondern wir wollen überraschen, wir wollen einen zweiten Blick auf die kulturellen Themen werfen, die uns im Südwesten beschäftigen. Wir erwarten uns eine Stärkung der Kultur von diesem gemeinsamen Absender und einen lebendigen Kultur-Kosmos, der die Menschen bereichert.”

