Wie wird die Zukunft aussehen? Wie bewältigt man die Herausforderungen von morgen? Physiker und Creator Jacob Beautemps sucht nach Antworten auf große Fragen der Gegenwart.

Anknüpfend an den Erfolg des Youtube-Kanals „Breaking Lab“ widmet sich Jacob Beautemps in der neuen SWR Web-Dokureihe „Jacobs Wissensreise“ spannenden Themen aus der Welt der Wissenschaft. Darin beschäftigt sich der „Sciencefluencer“ mit den drängenden Herausforderungen für die Menschheit und sucht national wie international nach den spannendsten und vielversprechendsten Lösungsansätzen.

Richtung Zukunft – durch die Welt

Richtung Zukunft – genau da soll die Reise hingehen. Jacob Beautemps sucht mit wissenschaftlichem Scharfsinn nach Antworten auf aktuelle Fragen. Und die haben es in sich! Es gilt, eine bis 2050 auf zehn Milliarden ansteigende Weltbevölkerung zu ernähren, den steigenden Energiebedarf zu decken, neue Mobilitätskonzepte zu finden, das Plastikproblem zu lösen und den Klimawandel zu bewältigen. Ob das futuristische Food Valley in den Niederlanden oder gigantische Solarparks in Marokko – auf seiner Entdeckungstour untersucht Jacob spannende Innovationen und spricht mit Betroffenen sowie Forscher*innen, die schon heute an den Antworten von morgen arbeiten.

Junges Science-Format

„Jacobs Wissensreise“ ist eine hintergründige Reise-Doku mit Wissensvermittlung. Starke Bilder unterstützen Jacob auf seinem Weg, eine junge Zielgruppe für Wissenschaft zu begeistern. Das Format lebt von seinen spannenden Themen und Jacobs authentischer Neugier. Die Zuschauer*innen erfahren und erleben mit Jacob gemeinsam, welche Herausforderungen in Zukunft auf die Menschheit zukommen und wie die Menschen sie heute bereits angehen können.

„Jacobs Wissensreise“ ist eine Produktion von i&u TV im Auftrag des SWR.

Auf seiner Wissensreise nimmt Jacob die Zuschauer*innen rund um den Globus mit auf eine spannende und interessante Spurensuche. © SWR/i&u TV SWR Bild in Detailansicht öffnen Jacob Beautemps verlässt für den SWR sein „Breaking Lab“ Studio und reist in vier Webdokus zu Menschen und an Orte, wo er Antworten auf die großen Menschheitsfragen sucht. © SWR/i&u TV SWR Bild in Detailansicht öffnen

