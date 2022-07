Der SWR informiert zur Flutkatastrophe

Zur Lage in den Unwetterregionen in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg informiert der Südwestrundfunk (SWR) in zahlreichen Sondersendungen.

Der SWR berichtet seit Eintreten der Flut kontinuierlich über die aktuelle Unwettersituation in Fernsehen, Hörfunk und Online. Das SWR Fernsehen sendet „Live-Updates“ und „SWR Aktuell Extras“. Voraussichtlich um 20:15 Uhr senden das Erste und das SWR Fernsehen einen „Brennpunkt“, anschließend gibt es ein weiteres „SWR Extra“ und Berichterstattung in „Zur Sache Rheinland-Pfalz!“ und „Zur Sache Baden-Württemberg!“. Hier die Übersicht am Donnerstag, 15. Juli 2021 (Stand 13 Uhr):

Seit 8:30 Uhr Live-Updates und Extras 14 Uhr „SWR Aktuell Extra: Flutkatastrophe im Südwesten” 15 Uhr „SWR Aktuell Update Extra: Flut-Katastrophe im Südwesten“ 16 Uhr „SWR Extra“ (oder „SWR Aktuell“ monothematisch) 17 Uhr „SWR Extra“ (oder „SWR Aktuell“ monothematisch) 18:15 Uhr „SWR Aktuell Extra: Flutkatastrophe im Südwesten“ voraussichtlich ab 20:15 Uhr „ARD Brennpunkt” und Übernahme im SWR Fernsehen

anschließend: „SWR Extra" 21 Uhr „Zur Sache Rheinland-Pfalz" und „Zur Sache Baden-Württemberg!" Die Tagesschau im Ersten wurde um 12 Uhr und wird um 15 Uhr jeweils auf 30 Minuten verlängert. Auch die Radioprogramme SWR1 Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, SWR2, SWR3, SWR4 Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, SWR Aktuell Radio, DASDING sowie die SWR Aktuell-App informieren laufend. Der Videotext bringt ab Tafel 114 einen Live-Blog. SWR4 Rheinland-Pfalz und die weiteren Hörfunkwellen des SWR begleiten das Geschehen auch auf ihren Internetseiten und in den sozialen Medien. Auf SWR4.de sind z. B. bereits zahlreiche Hilfsangebote von Usern eingegangen.