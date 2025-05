„SWR Heimat“ blickt in verschiedene Lebenswelten und lässt die Menschen ihre eigene Geschichte erzählen / Fünf ausgewählte Geschichten ab sofort auf den „SWR Heimat“-Kanälen auf Instagram und Tiktok

Bei „SWR Heimat“ kommen Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen zu Wort, sie erzählen mit ihren eigenen Worten von ihrem Leben und Alltag, von ihren Erfahrungen, Hoffnungen und Wünschen. Die Vielfalt an Geschichten wirkt inspirierend und kann das gesellschaftliche Miteinander fördern. Auch die fünf ausgewählten Protagonist:innen lassen in ihre unterschiedlichen Lebenswelten blicken. Ab sofort auf den „SWR Heimat“-Kanälen auf Instagram und Tiktok zu sehen.

SWR Heimat – mehr als nur eine Geschichte

Was haben Hildegard, Resul, Daniela, Steve und Schwester Clarita gemeinsam? Wie jede oder jeder haben sie alle ihre eigene, persönliche und damit besondere Geschichte. Zum Beispiel Schwester Clarita: Sie ist mit Anfang 20 in ein Kloster eingetreten und mit Abstand die Jüngste in ihrem Konvent. Was hat sie dazu bewogen? Daniela ist zweifache Mutter, als sie mit 31 Jahren ihr Abitur nachholt – dabei sind die Klausuren nicht ihre größte Herausforderung, sondern eine Kinderbetreuung zu finden. Resul hat als Kind selbst Mobbing in der Schule erfahren und ist heute der Lehrer, den er sich damals gewünscht hätte. Hildegard ist 98 Jahre alt und spekuliert seit über 50 Jahren an der Börse. Was fasziniert sie so an der Finanzwelt, dass sie immer noch Spaß daran findet, ihr Geld in Aktien zu investieren? Steve studiert Medizin – mit Hauptschulabschluss, ohne Abitur. Wie geht das? Wie hat er es geschafft, so weit zu kommen? Fünf authentische Geschichten aus dem echten Leben.

SWR Heimat. Der Ort für deine Geschichte.

„SWR Heimat“ hat immer ein offenes Ohr für neue Geschichten. Wer seine eigene erzählen mag, hat in diesem Jahr noch die Gelegenheit: Die „SWR Heimat“-Macher:innen freuen sich auf Zufallsbegegnungen zum Beispiel im SWR PopUp-Studio am 12. und am 24. Juni in der Mainzer Innenstadt, beim SWR Sommerfestival am 28. und 29. Juni in Speyer oder bei der SWR Regiotour vom 25. bis 27. September in Schwäbisch Gmünd.

