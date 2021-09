SWR gratuliert Andy Borg zum 40-jährigen Bühnenjubiläum

SWR Musikshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“, Sa. 25.9., 20:15 Uhr / u. a. mit Florian Silbereisen und Thomas Anders, Ireen Sheer und Stefan Mross

Gastgeber Andy Borg war 1981 das erste Mal als Sänger im Fernsehen zu sehen – der Start einer beachtlichen Bühnenkarriere. In einer Sonderausgabe „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ feiert er sein 40-jähriges Bühnenjubiläum – und zwar mit ganz besonderen musikalischen Gästen, Schlagern und Evergreens, Fans und Freunden. Ob Florian Silbereisen und Thomas Anders, Stefan Mross, Ireen Sheer oder Peter Kraus – die Stars haben einige Überraschungen für Andy Borg vorbereitet. Die Jubiläumssendung „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist am Samstag, 25. September 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen sowie am 11. September bei ORF zu sehen.

Andy Borg „Gänsehaut für jeden von uns!“

Moderator und Entertainer Andy Borg freut sich: „Ich bedanke mich so sehr bei meinen Fans und allen, die mich auf meinem Weg begleitet haben – und immer noch begleiten. Wenn ich bei 'Schlager-Spaß' all die ehrlich lächelnden Gesichter sehe, vergesse ich meine Nervosität, die ich auch nach 40 Jahren immer noch spüre. Am Aufnahmeabend der Jubiläumssendung ist so eine ganz besondere, intensiv schöne Stimmung entstanden, auch wenn wir im ganzen Studio verteilt waren – das war Gänsehaut für jeden von uns! Jede Begegnung mit meinem Publikum von der ‚Schlagerparade der Volksmusik‘, mit der ich ab 1996 als Moderator erstmals durch eine Sendung führen durfte, über ‚Musikantenstadl‘ bis zum ‚Schlager-Spaß‘, zeigt mir, dass ich in einer nicht endenden Zugabe leben darf!“

SWR Intendant Kai Gniffke gratuliert: „Kaum ein anderer bekommt so viel Fanpost.“

„Gemeinsam mit dem SWR möchte ich Andy Borg herzlich zu seinem 40-jährigen Bühnenjubiläum gratulieren! Als Gastgeber von ‚Schlager-Spaß mit Andy Borg‘ ist er seit 2018 Garant für Highlights der Volksmusik, gute Laune – und nicht zuletzt für eine treue Fangemeinde im SWR Fernsehen, die Borgs Musik- und Entertainmentkarriere seit den 90er-Jahren mit Anfängen in der ‚Showparade der Volksmusik‘ begleiten konnte. Bis zu 1,8 Millionen Menschen erreicht er mit jeder neuen Folge ‚Schlager-Spaß‘– und hat dabei eine ganz besondere Verbindung zu seinem Publikum. Das zeigt sich unter anderem daran, dass kaum ein anderer so viel Fanpost bekommt wie er.“

Sonderausgabe am 25. September – Rückblick auf Andy Borgs schönste Fernsehmomente

40 Jahre Andy Borg im Fernsehen – vom Sänger in einer österreichischen Talentshow zum Gastgeber und Entertainer. Gemeinsam mit Stars der Schlager- und Volksmusik wie Stefan Mross oder Florian Silbereisen blickt der SWR Moderator noch einmal zurück auf besondere Momente, wie seinen allerersten Auftritt oder seine Zeit im „Musikantenstadl“. Andy Borgs große Hits wie „Die Fischer von San Juan“ oder „Adios Amor“ dürfen in seiner Jubiläumsshow nicht fehlen und auch seine Gäste bringen mit ihrer Musik die schönsten Momente von früher und heute ins Studio. So sorgen zum Beispiel die JUZIs für Feierstimmung und Peter Kraus besingt „Rote Lippen“. Andy Borg und Stefan Mross wagen gemeinsam einen besonderen Tanz und stehen dabei mit Florian Silbereisen in bester Klubbb3-Manier gemeinsam auf der Bühne. Thomas Anders erzählt über internationale Tourneen und was „Cheri Cheri Lady“ für ihn bedeutet. Außerdem sind Ireen Sheer, Patrick Lindner und die Schlagerpiloten zu Gast.

Staffel ohne Studiopublikum

Die aktuellen Aufzeichnungen finden ohne Studiopublikum statt. Der SWR wird bis auf Weiteres aufgrund der Corona-Pandemie und der Vorgaben der Gesundheitsbehörden sowie der Empfehlungen des Robert Koch-Instituts, Studioproduktionen ohne Zuschauer:innen vor Ort durchführen.

