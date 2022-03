SWR Fernsehfilm „Familienerbe“ am 6.4. im Ersten

per Mail teilen

Ulrike C. Tscharre, Torben Liebrecht, Christina Hecke, Ivy Quainoo, Lucas Prisor und Anne-Marie Lux in einer konfliktreichen Komödie von Simone Kollmorgen und Holger Haase

Aus einer heiter geplanten Familienfeier wird durch den plötzlichen Tod der Eltern das Kampfgebiet einer Erbengemeinschaft. In „Familienerbe“ von Holger Haase (Regie) und Simone Kollmorgen (Drehbuch) ringen die drei Kinder einer Patchworkfamilie um ein Haus, um Lebensentwürfe und um gegenseitige Anerkennung. Die hintergründige Komödie mit Ulrike C. Tscharre, Torben Liebrecht, Christina Hecke, Ivy Quainoo, Lucas Prisor und Anne-Marie Lux, eine Produktion der Zeitsprung Pictures im Auftrag des SWR, wird am Mittwoch, 6. April, 20:15 Uhr im Ersten ausgestrahlt.

Was wird aus dem Haus?

Leo, Maren und Mattes, die erwachsenen Kinder des Ehepaars Schlegel, kommen nebst Anhang und Hausgast Judith im Haus der Eltern zusammen, um deren 40. Hochzeitstag zu feiern. Doch noch während sie das Fest vorbereiten, verunglücken die Eltern bei einem Verkehrsunfall. Vor dem Tod der Eltern war es für die drei sehr unterschiedlichen Geschwister kein Thema, dass Leo die leibliche Tochter des Vaters, Maren wiederum die leibliche Tochter der Mutter und Mattes das einzige gemeinsame Kind ist. Aber anscheinend gibt es kein Testament und alle haben sehr unterschiedliche Vorstellungen davon, was mit dem Erbe, vor allem mit dem Haus am Bodensee passieren soll. Alte Rivalitäten und Konflikte brechen wieder auf. Die Sorge, möglicherweise leer auszugehen, bringt das Trio dazu, Dinge zu tun, die es sich selbst nie zugetraut hätte. Vor allem die sonst eher überkorrekte Maren will sich, unterstützt von ihrem Mann Torsten, nicht von ihren Geschwistern übervorteilen lassen. Sie lässt das Testament, kaum hat sie es gefunden, einfach verschwinden, damit sich nicht Leo und deren Partnerin Lissai mit ihren Plänen für einen Umbau des Hauses durchsetzen können. Mattes wiederum will eigentlich alles so schnell wie möglich verkaufen, ist aber abgelenkt, weil er sich Hals über Kopf in Judith verliebt hat. Dummerweise steht es um das Erbe eh nicht zum Besten und zur Überraschung aller kommt auch noch eine vierte Erbin ins Spiel. Wird die heterogene Erbengemeinschaft es schaffen, das Familienerbe im Sinne der Eltern zu retten – und wieder als Familie zusammenzufinden?

Hintergründige Komödie

Wenn das Familienerbe aufgeteilt werden muss, entstehen daraus nicht selten die erbittertsten Familienkonflikte. Autorin Simone Kollmorgen und Regisseur Holger Haase gelingt es dennoch auch das komödiantische Potential ihres Figurenensembles nicht aus dem Auge zu verlieren. Mit pointierten Dialogen und viel Humor amüsieren die liebevoll zugespitzten Figuren samt ihren ausgesprochen unterschiedlichen Strategien und lassen dabei immer ahnen, dass die Geschwister über ihre Differenzen hinweg viel miteinander verbindet. Eine Komödie mit nachdenklichen Untertönen, die von Ulrike C. Tscharre und Torben Liebrecht, Christina Hecke und Ivy Quainoo, Lucas Prisor und Anne-Marie Lux mit Verve, Witz und Timing zum Leben erweckt wird.

Das Team

In weiteren Rollen standen u. a. Sabine von Maydell, Walter Kreye, Hajo Fite Haase, Florian Kleine und Jo Jung vor der Kamera von Friederike Heß. Die Produzenten sind Michael Souvignier und Till Derenbach, ausführende Produzentin ist Katrin Kuhn. Die Redaktion liegt bei Monika Denisch und Manfred Hattendorf. Zu sehen ist „Familienerbe“ am 6. April um 20:15 Uhr im Ersten und bereits sieben Tage vorab in der ARD-Mediathek.

Die Geschwister Maren (Ulrike C. Tscharre, hinten Mitte), Leo (Christina Hecke, hinten links), Mattes (Lucas Prisor, vorne rechts) mit Torsten (Torben Liebrecht, ganz links) und Lissai (Ivy Quainoo, 2.v.l.) sowie Malerin Judith (Anne-Marie Lux, vorne), ihrem Hausgast. © SWR/Dominik Hatt SWR Dominik Hatt

