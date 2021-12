Backen für den Mülleimer

Das landespolitische Magazin „Zur Sache Baden-Württemberg!“ live am 9. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg / Moderation: Cecilia Knodt

Deutschland ist Weltmeister im Brot backen und konsumieren. Mehr als 3.000 Sorten gibt es hierzulande und die Deutschen essen im Schnitt 87 Kilo Brot- und Backwaren im Jahr – mehr, als jede andere Nation der Welt. Jedes Jahr landen jedoch schätzungsweise 1,7 Millionen Tonnen Brot, Brötchen und Kuchen im Müll. So türmen sich beispielsweise in einer Lagerhalle in Marbach am Neckar Tag für Tag bis zu 40 Tonnen Brot zu einem Berg auf. Warum wird in Deutschland mehr gebacken, als verzehrt werden kann? Diese und andere Fragen stellt „Zur Sache Baden-Württemberg!“ in der Live-Sendung am Donnerstag, 9. Dezember 2021, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg. Nach Ausstrahlung steht die Sendung ein Jahr lang in der ARD Mediathek, außerdem online auf den Seiten des SWR.

Labore und Ämter am Limit – ist das Corona-Management außer Kontrolle?

In mehr als zwei Dutzend Stadt- und Landkreisen in Baden-Württemberg liegt die Inzidenz deutlich über der 500er-Marke. In diesen Hotspot-Regionen gelten daher unter anderem Ausgangsbeschränkungen für Ungeimpfte. Aufgrund von Personalmangel kann dies jedoch nicht flächendeckend kontrolliert werden. Auch die genaue Zahl der Infizierten lässt sich oft nicht mehr ermitteln, denn die Gesundheitsämter können die Kontaktverfolgungen nicht mehr stemmen und auch die PCR-Test-Labore arbeiten seit Wochen an der Kapazitätsgrenze. Diese Situation sei vorhersehbar gewesen, sagen sogenannte „Modellierer“, die den Coronaverlauf berechnen und Prognosen erstellen. Trotz eindringlicher Warnungen haben die Regierungsparteien in Berlin und Stuttgart die weitgehenden Beschränkungen jedoch erst vor wenigen Tagen beschlossen. Reicht das, um die vierte Welle zu brechen? Wie lange wird Corona noch den Alltag bestimmen? Gast im Studio ist Gesundheitsminister Manfred Lucha (Grüne).

Vor Ort – im Hochinzidenzgebiet Rottweil

Die Stadt Rottweil hat die Notbremse gezogen: Bis Silvester werden die Schutzmaßnahmen wegen Corona verstärkt, alle Veranstaltungen sind abgesagt, Trauungen nur noch im kleinsten Kreis möglich. Der Landkreis Rottweil hat derzeit die fünfthöchste Inzidenz im Land. Immer wieder kommt es zu Corona-Ausbrüchen, zuletzt in einem Seniorenheim in Schramberg. Seit Montag herrscht dort Besuchsverbot. Wie bekommt man die Lage wieder in den Griff? Reporterin Alix Koch spricht mit Mitarbeiter:innen in Arztpraxen und im Gesundheitsamt, die alle an der Belastungsgrenze arbeiten.

Das Team Scholz – die neue Bundesregierung im Krisenmodus

Wie angekündigt, stehen in dieser Woche die Kanzlerwahl und Vereidigung der neuen Bundesregierung auf der Tagesordnung. Überhaupt war das eine Woche voller politischer Schlagzeilen. Anfang der Woche verkündete die SPD die Antwort auf die mit Spannung erwartete Frage, wer neuer Bundesgesundheitsminister wird. Auf Jens Spahn (CDU) soll Karl Lauterbach (SPD) folgen, ein ausgewiesener Gesundheits- und Coronaexperte. Alle Zeichen also auf Krisenmodus? Bleibt da noch Raum für einen echten Politikwechsel? Unter welchen Vorzeichen startet das Team um den neuen Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) und wie sieht der Start des neuen grünen Landwirtschaftsministers aus Baden-Württemberg, Cem Özdemir, aus? Schaltgast im Studio ist die Leiterin des SWR Hauptstadtstudios, Evi Seibert.

Sendung

„Zur Sache Baden-Württemberg!" live am 9. Dezember 2021 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen Baden-Württemberg.

