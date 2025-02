SWR Experimentalstudio bleibt in Freiburg

Das SWR Experimentalstudio e. V. soll auch in Zukunft in Freiburg beheimatet sein. Das hat die Geschäftsleitung des SWR beschlossen und der Verwaltungsrat zur Kenntnis genommen. Neuer Standort des Experimentalstudios werden Räumlichkeiten der Hochschule für Musik Freiburg in der Schöneckstraße 6a, die dem SWR Experimentalstudio zur exklusiven Nutzung zur Verfügung gestellt werden.

Der bisherige Standort des Experimentalstudios, das SWR Studio in der Freiburger Kartäuserstraße, hat hohen Sanierungsbedarf. Zudem ist das Gebäude aufgrund der digitalen Transformation inzwischen für die programmlichen Bedarfe des SWR zu groß. Der SWR plant im Rahmen eines Partnerschaftsmodells den zukünftig deutlich kleineren Studioneubau auf der bestehenden Tiefgarage in einem Generalübernehmer-Verfahren in Verbindung mit der Veräußerung des Bestandsgebäudes errichten zu lassen. Für die zukünftigen Räumlichkeiten des SWR Experimentalstudios wurden neue Perspektiven gesucht.

Drei mögliche Standorte

Drei potenzielle Standorte standen für das SWR Experimentalstudio zur Auswahl: das Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe (ZKM) sowie die Hochschulen für Musik in Freiburg und Karlsruhe. Allen drei Institutionen ist das SWR Experimentalstudio seit vielen Jahren partnerschaftlich verbunden. Nach eingehender Prüfung erwies sich das Konzept, das SWR Experimentalstudio an die Freiburger Musikhochschule anzudocken, sowohl in wirtschaftlicher als auch in künstlerischer und wissenschaftlicher Hinsicht als die beste Option.

Das zukünftige Zuhause des SWR Experimentalstudio in der Schöneckstr. 6a in Freiburg-Herdern Ben Klaußner

Sein neues Zuhause wird das SWR Experimentalstudio in den für die Musikhochschule Freiburg vorgesehenen Räumlichkeiten der Schöneckstraße 6a finden. Diese werden vom zuständigen Amt des Landes, Vermögen und Bau Baden-Württemberg, für die zukünftige Nutzung saniert. Dort soll für das Experimentalstudio zusätzlich ein neuer Studiosaal in Form eines Erweiterungsbaus mit einer Fläche von 167 Quadratmetern entstehen. Dadurch ist sichergestellt, dass die spezifischen Belange des Experimentalstudios an seinem neuen Standort adäquat berücksichtigt werden. Der neue Studiosaal wie auch weitere Räumlichkeiten des Gebäudes stehen dem Experimentalstudio zur exklusiven Nutzung zur Verfügung.

Finanzierung durch die Stadt Freiburg und Mietzinsen

Die Stadt Freiburg unterstützt das Experimentalstudio seit vielen Jahren mit einem jährlichen Zuschuss von 92.000 Euro und hat diesen auch für die Zukunft zugesichert. Darüber hinaus wird der SWR einen Mietkostenbetrag an die Musikhochschule Freiburg zahlen, der nach dem Beschluss der SWR Geschäftsleitung nun final festgelegt wird.

Voraussichtlicher Umzug in zwei bis drei Jahren

Nach derzeitigem Planungsstand erscheint der Einzug des Experimentalstudios in sein neues Zuhause in zwei bis drei Jahren realisierbar zu sein. Bis dahin ist der Verbleib des Experimentalstudios an seinem bisherigen Standort in der Kartäuserstraße sichergestellt.

SWR Experimentalstudio mit internationaler Vorreiterrolle

Das SWR Experimentalstudio ist die einzige verbleibende Institution seiner Art in Deutschland. Es leistet seit Jahren herausragende innovative Arbeit und nimmt u. a. im Bereich der elektronischen neuen Musik weit über die Landesgrenzen hinaus eine wichtige Vorreiterrolle ein. Forschung, Wissenschaft und künstlerische Exzellenz werden hier in einzigartiger Weise gelebt und verkörpert.

Zukunft sichern, Portfolio ausbauen

Anke Mai, SWR Programmdirektorin Kultur, Wissen und Junge Formate: „Der Umzug des SWR Experimentalstudios und die damit einhergehende künftige Partnerschaft mit der Musikhochschule Freiburg soll die Zukunft des Studios sichern und gleichzeitig das inhaltliche Portfolio ausbauen. Das ist in der gegenwärtigen medienpolitischen Lage ein starkes Signal, über das ich mich auch persönlich sehr freue. Gleichzeitig möchte ich mich bei den Karlsruher Optionen für den sehr offenen und konstruktiven Austausch bedanken.“

Teil der „heroischen“ Geschichte der Neuen Musik

Prof. Dr. Ludwig Holtmeier, Rektor der Hochschule für Musik Freiburg: „Das SWR Experimentalstudio und die Hochschule für Musik Freiburg verbindet eine langjährige Partnerschaft. Das Experimentalstudio ist gleichsam als ein Teil der ‚heroischen‘ Geschichte der Neuen Musik mit unserem Haus verbunden. Dass wir nun noch stärker zusammenarbeiten, noch enger zusammenrücken werden, erfüllt mich mit großer Freude. Wir danken dem SWR sehr, dass dieses einzigartige Institut an seinem Ursprungsort erhalten wird, und der Stadt Freiburg, dass sie sich so für den Erhalt des Experimentalstudios einsetzt. In diesen Zeiten ist das alles andere als eine Selbstverständlichkeit.“

Neue Möglichkeiten und Synergien

Joachim Haas, Leiter des SWR Experimentalstudios: „Das SWR Experimentalstudio hat sich als eine der weltweit führenden Institutionen im Bereich der zeitgenössischen Musik mit Elektronik etabliert und ist dabei seit über 50 Jahren eng mit der Musikstadt Freiburg verbunden. Mit der gefundenen Lösung bleibt die Einzigartigkeit des Freiburger Studios erhalten. Die Kooperationen mit den Karlsruher Institutionen möchte ich weiter stärken und ausbauen.“

Experimentalstudio gehört zu Freiburg

Martin Horn, Oberbürgermeister der Stadt Freiburg: „Das Experimentalstudio gehört einfach zu Freiburg – hier wurde es gegründet und es ist nur folgerichtig, dass es auch hierbleibt. Wir sind sehr froh, dass diese Entscheidung so getroffen wurde, denn das Studio ist ein wichtiger Bestandteil unserer lebendigen Musikstadt. Wir unterstützen das Experimentalstudio seit vielen Jahren und wollen das auch weiterhin tun. Und wir sind überzeugt, dass wir auch in Zukunft beste Bedingungen bieten können, damit die Arbeit des renommierten Studios von hier aus fortgesetzt wird.“

Wichtiges Zeichen für das Kulturangebot der Stadt und für die ganze Region

Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des SWR Verwaltungsrats: „Ich freue mich außerordentlich, dass der Verwaltungsrat heute der Ausschreibung für den dringend erforderlichen Neubau des SWR Studios Freiburg zugestimmt hat. Damit ist die Zukunft des SWR Experimentalstudios gesichert. Es kann in Freiburg bleiben und findet eine neue Heimat in der Freiburger Musikhochschule. Ein wichtiges Zeichen für das Kulturangebot der Stadt und für die ganze Region.“

Download Pressefotos (nur zur redaktionellen Verwendung)

Pressekontakt Matthias Claudi E-Mail: matthias.claudi@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.