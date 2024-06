SWR Dokufestival 2024 vom 18. bis 22. Juni 2024 in Stuttgart

Nationale und internationale Dokumentarfilme / Programmhighlights mit besonderen Gästen / Verleihung Deutscher Dokumentarfilmpreis / Doku Klasse und Doku Events

Auch dieses Jahr präsentiert das SWR Dokufestival eine vielfältige Auswahl an Dokumentarfilmen, die für jedes Interesse geeignet sind. Unter dem Motto "Fühl die Welt mit anderen Augen" lädt das Festival sein Publikum dazu ein, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Über 25 beeindruckende Filme aus verschiedenen Bereichen werden in den Stuttgarter Innenstadtkinos gezeigt. 14 davon sind nominierte Filme für den Deutschen Dokumentarfilmpreis, der am 21. Juni verliehen wird. Alle gezeigten Filme behandeln eine breite Palette von Themen, darunter die Unterdrückung von Frauen, Arbeitsmigration, Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt. Zum ersten Mal sind auch Doku Events außerhalb des Kinos geplant. Der Vorverkauf der Tickets startet am 4. Juni.

Filme, Fragen und Förderung

Das SWR Dokufestival bietet eine Vielfalt an Dokumentarfilmen, die ein breites Spektrum menschlicher Erfahrungen und Themen einfangen. Mit der Dokumentation „Die Kinder aus Korntal" werden erschütternde Erlebnisse ehemaliger Heimkinder in einem diakonischen Kinderheim aufgearbeitet. „Mutterland“ deckt ein Kapitel der Arbeitsmigration auf und Verletzungen, die damit einhergehen. Beide Filme werden in einem moderierten Rahmen mit anschließender Frage- und Diskussionsmöglichkeit gezeigt.

Programm für jedes Alter

Vormittags werden Kinder- und Jugend-Dokumentarfilme gezeigt, gefolgt von den bedeutendsten Dokumentarfilmen des letzten Jahres, die für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert wurden. Außerdem gibt es auch eine Sektion für Newcomer-Filme. Nach den Vorführungen haben die Zuschauer:innen die Möglichkeit, Fragen an die Filmschaffenden zu stellen. Das Festival findet in den Stuttgarter Innenstadtkinos statt, unterstützt vom SWR, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK).

Programmhighlights rund um die Dokumentarfilme

Es sind einige Events in und außerhalb der Kinos an speziellen Locations in der Stuttgarter Innenstadt geplant, die Dokumentation und Talk, Information und Unterhaltung verbinden. So werden Museen zu Kinosälen umfunktioniert und das Publikum darf sich freuen auf Olympiasieger, Leistungsturner:innen sowie auf Musiker:innen und Katzenliebhaber:innen.

Medienkompetenz

Auch in diesem Jahr werden an den Festivaltagen Schulklassen und Lehrkräfte im Rahmen der „Doku Klasse“ mit Workshops im Bereich Medienkompetenz gefördert. Sie bietet Schüler:innen und Lehrkräften die Möglichkeit zu entdecken, was filmisches, dokumentarisches Erzählen leisten kann.

Kartenvorverkauf

Der Vorverkauf der Tickets startet am 4. Juni 2024 direkt auf der Seite der Innenstadtkinos Stuttgart.

Weitere Informationen finden Sie auf SWR.de/dokufestival

Bei Fragen zum SWR Dokufestival oder dem Deutschen Dokumentarfilmpreis wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle „Deutscher Dokumentarfilmpreis“: Telefon 0711 929 14003, E-Mail: dokumentarfilmpreis@SWR.de

