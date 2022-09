Die Doku „Naturwunder Gemüsegarten – Die große Welt der kleinen Tiere“ der Reihe „Erlebnis Erde“ taucht tief ein in einen Ort, an dem gefressen und gekämpft, sich gepaart, geboren und gestorben wird. Ausstrahlung am Montag, 12. September 2022, 20:15 Uhr im Ersten – anschließend auch in der ARD Mediathek abrufbar.