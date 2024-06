25 Dokumentationen vom 18. bis 22. Juni 2024 / Kino u. a. im Württembergischen Landesmuseum / Große Filme und Diskussionsrunden mit prominenten Gästen

Das SWR Dokufestival 2024 bietet auch dieses Jahr ein breit gefächertes Programm mit 25 Dokumentarfilmen. Am Mittwoch, 19. Juni, wird die bewegende Dokumentation „Mutterland“ in den Stuttgarter Innenstadtkinos gezeigt, in der die Protagonistin als „Gastarbeiterkind“ auf eine intensive Suche nach ihrer Vergangenheit geht. „Schleimkeim - Otze und die DDR von unten“ beleuchtet am Donnerstag, 20. Juni das rebellische Leben der Punkband Schleimkeim und ihres Frontmanns Otze in der DDR. Beide Filme werden von Gesprächen begleitet, die dem Publikum die Möglichkeit bieten, tiefer in die Thematik einzutauchen und mitzudiskutieren. Neu in diesem Jahr kommen Events außerhalb des traditionellen Kinorahmens hinzu, die an besonderen Locations in der Stuttgarter Innenstadt stattfinden. Sie verbinden Dokumentation und Talk, Information und Unterhaltung. Museen werden zu Kinosälen umfunktioniert und das Publikum kann sich auf Begegnungen mit Olympiasiegern, Leistungsturner:innen sowie auf Musiker:innen und Katzenliebhaber:innen freuen.



Neue Veranstaltungsformate mit prominenten Gästen

Die Sport-Doku „60 Sekunden Perfektion“ wird im Landesmuseum Württemberg in Stuttgart gezeigt, gefolgt von einer Gesprächsrunde mit Fabian Hambüchen, Kim Bui sowie Emma Malewski und Elisabeth Seitz, die vier Tage vor der entscheidenden Olympia-Qualifikation sicher einiges über den Kampf um den letzten Startplatz für Paris zu erzählen haben. Im Württembergischen Kunstverein begleiten DJ 5ter Ton von Massive Töne und DJ Friction von Freundeskreis die ARD-Doku-Reihe „Hiphop made in Germany“. Das Kunstmuseum Stuttgart ist Schauplatz der aktuell in der ARD Mediathek sehr erfolgreichen Musik-Doku „Millennial Punk“. Punkrocker Johannes 'Jo' Halbig von der Band Killerpilze und Punk-Sängerin Tiger Lilly Marleen von Bonsai Kitten sowie die Filmemacher:innen werden anwesend sein, um mit dem Publikum zu diskutieren. Ein weiterer Film, „Cat Daddies“ thematisiert die besonderen Beziehungen zwischen Männern und ihren Katzen. Hierzu ist der „Petfluencer“ Tobi Langer eingeladen.

Große Filme mit Gesprächsrunden

„Mutterland“

Vorführung: Mi, 19.6.24 um 18 Uhr

Ort: Gloria 1, Stuttgarter Innenstadtkinos

Die Regisseurin Miriam Pucitta wuchs als Kind eines italienischen „Gastarbeiter“-Ehepaars in der Schweiz der 1960er und -70er Jahre auf. Die kleine Miriam wurde zeitenweise von ihrer Mutter zu Fremden gegeben, damit diese ihren Arbeitsplatz behalten konnte. Sie selbst hat nur bruchstückhafte Erinnerungen an diese Zeit, ihre Mutter und andere Verwandte weichen Miriams Fragen aus. War sie ein „verbotenes Kind“? Gemeinsam mit ihrer Tochter Giulia macht sie sich auf die Suche nach Spuren und Verletzungen ihrer Familie, forscht nach den Lebensumständen ihrer Familie in der Schweiz und entdeckt ein Kapitel der Arbeitsmigration, das weithin unbekannt ist. Zugleich findet sie dadurch ein neues Verständnis für die schwierigen Entscheidungen ihrer Eltern.

Im Anschluss findet ein Podiumsgespräch statt.

Moderation: Anna Koktsidou, Beauftragte für Vielfalt und Integration des SWR, in Zusammenarbeit mit dem Italienischen Kulturinstitut Stuttgart

„Schleimkeim – Otze und die DDR von unten“

Vorführung: Do, 20.6.24 um 21:45 Uhr

Ort: Gloria 1, Stuttgarter Innenstadtkinos

Der Film "Schleimkeim – Otze und die DDR von unten" erzählt die faszinierende Geschichte von Dieter "Otze" Ehrlich und seiner Band Schleimkeim, der ersten Punkband der DDR, die in einem Schweinestall in Stotternheim entstand. Otze, ein kreativer Bauernsohn, wurde zum Sänger und schrieb provokante Texte, die gesellschaftliche Missstände kritisierten. Trotz Repressionen und Gefängnisaufenthalten blieben die DDR-Punks ihrem rebellischen Geist treu, doch mit dem Mauerfall verlor Otze nicht nur seine Feindbilder, sondern auch sein Leben – ein hoher Preis für die Freiheit.

Im Anschluss findet ein Filmgespräch mit dem Balinger Regisseur Jan Heck statt.

Events

„60 Sekunden Perfektion“ (Premiere)

Vorführung: Di, 18.6.24, 20:30 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Ort: Landesmuseum Württemberg in Stuttgart

Turnen ist der schönste aber zugleich härteste Sport der Welt. Viele Jahre Schufterei, Schmerzen, Sehnsucht gebündelt in 60 Sekunden Mühelosigkeit und Eleganz. Für die Möglichkeit, noch einmal auf der größten Bühne Olympia turnen zu dürfen, opfert Elisabeth Seitz alles. Nach einem Achillessehnenriss im Herbst hat die 30-Jährige eigentlich keine Chance, aber die will sie ergreifen. Sie träumt davon, wie Barren-Weltmeister Lukas Dauser in Paris ihre Karriere zu vergolden. Sportliche Dramatik, Geschichten von Abhängigkeit, Missbrauch und Selbstbestimmung in einem traditionell konservativen Sport prägen die Doku-Serie.

ca. 90 min Film (Folge 1+2 der Doku-Reihe „60 Sekunden Perfektion“)

Im Anschluss Talkrunde mit Fabian Hambüchen, Kim Bui sowie Emma Malewski und Elisabeth Seitz.

Moderation: Jens Wolters (SWR1)

„Hiphop – Made in Germany… and Stuttgart”

Vorführung: Do, 20.6.24, 20:30 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Ort: Württembergischer Kunstverein Stuttgart

Von Realness zu Kommerz? Vom beschaulichen Heidelberg bis in die Metropolen! Wie hat sich Deutschrap seit den 1980ern verändert – und wie spiegelt Hiphop dabei die deutsche Gesellschaft wider? Ob Sexismus, Rassismus, Antisemitismus, ob Mauerfall oder Klimawandel – Deutschrap reagiert auf Ereignisse, nimmt den Zeitgeist auf, kritisiert und polarisiert dabei. Eine Zeitreise durch die Jahrzehnte. Was hat sich in der Stuttgarter Hiphop-Szene seit den 1990ern getan? Darüber wird im Anschluss gesprochen.

ca. 90 min Film (Folge 1+2 der Doku-Reihe „Hiphop – Made in Germany“)

Im Anschluss Talkrunde mit DJ 5ter Ton (Massive Töne) und DJ Friction (Freundeskreis)

Moderation: DJ Sandy (DASDING)

„Cat Daddies”

Vorführung: Sa, 22.6.24, 19 Uhr

Ort: Cinema, Stuttgarter Innenstadtkinos

David Giovanni lebt auf den Straßen von New York mit seiner geliebten Katze Lucky. Als er endlich in eine Unterkunft für Obdachlose mit Katzen aufgenommen wird, wird seine Zukunft durch die COVID-19-Pandemie und eine schlimme medizinische Diagnose bedroht. Seine Geschichte wird durch die Porträts anderer „Katzenväter“ aus dem ganzen Land ergänzt, darunter Feuerwehrleute, ein Stuntman, ein Lastwagenfahrer, ein Techniker, ein Lehrer mit einer durch Social Media berühmt gewordenen Katze und ein Schauspieler und Instagram-Influencer. Trotz ihrer Unterschiede teilen sie eine tiefe Liebe zu ihren Katzen. „Cat Daddies“ ist eine moderne Erforschung der männlichen Identität und der besonderen Bindung zwischen Männern und ihren Katzen.

Im Anschluss Talkrunde mit „Petfluencer“ Tobi Langer

Moderation: Vivica Jungels (SWR)



„Millennial Punk“

Vorführung: Sa, 22.6.24, 20:30 Uhr (Einlass 19:30 Uhr)

Ort: Kunstmuseum Stuttgart

Zur Jahrtausendwende wächst eine neue Generation von Punks heran, die sich selbst als Teil der Popkultur begreift. Durch die Ereignisse um 9/11 stark politisiert, kämpft sie bis heute authentisch und aktiv unter anderem gegen Nazis und Sexismus. Sie hinterfragt aber auch ihren eigenen Migrationshintergrund in dieser überwiegend weißen Szene. Die Doku beleuchtet das vernachlässigte Kapitel einer totgesagten Subkultur, die mehr zu bieten hat als Stachelfrisuren und Dosenbier. Punk’s not dead!

ca. 90 min Film (Folge 2+3 der Doku „Millennial Punk“)

Im Anschluss Talkrunde mit Sänger und Musikexperte Johannes ´Jo´ Halbig (Killerpilze) und Punk-Sängerin Tiger Lilly Marleen (Bonsai Kitten) sowie den Filmemacher:innen Diana Ringelsiep, Felix Bundschuh Nico Hamm und Florian Wildemann.

Das SWR Dokufestival

Das SWR Dokufestival präsentiert jedes Jahr eine vielfältige Auswahl an Dokumentarfilmen. Unter dem Motto „Fühl die Welt mit anderen Augen“ lädt das Festival sein Publikum dazu ein, die Welt aus neuen Blickwinkeln zu erleben. Über 25 beeindruckende Filme aus verschiedenen Bereichen werden 2024 in den Stuttgarter Innenstadtkinos gezeigt. 14 davon sind nominierte Filme für den Deutschen Dokumentarfilmpreis, der am 21. Juni verliehen wird. Alle gezeigten Filme behandeln eine breite Palette von Themen, darunter die Unterdrückung von Frauen, Arbeitsmigration, Freundschaft, Liebe und Zusammenhalt. Das Festival findet in den Stuttgarter Innenstadtkinos statt, unterstützt vom SWR, der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg sowie der Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK). Zum ersten Mal sind auch Doku-Events außerhalb der Kinos geplant. Die Tickets sind über die Homepage der Stuttgarter Innenstadtkinos erhältlich.

Weitere Informationen auf SWR.de/dokufestival

Beim achten SWR Dokufestival vom 18. bis 22. Juni 2024 werden nicht nur im Kino, sondern auch in Museen herausragende Filme gezeigt. © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke)

Pressekontakt Madeleine Hellmann E-Mail: madeleine.hellmann@SWR.de

Bei Fragen zum SWR Dokufestival oder dem Deutschen Dokumentarfilmpreis wenden Sie sich bitte an die Geschäftsstelle „Deutscher Dokumentarfilmpreis“: Telefon 0711 929 14003, E-Mail: dokumentarfilmpreis@SWR.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.