SWR Doku Festival 2023 vom 27. bis 30. Juni 2023 in Stuttgart

Auch in diesem Jahr sind beim SWR Doku Festival Dokumentarfilme für jedes dokumentarische Interesse zu sehen: Insgesamt werden in den Stuttgarter Innenstadtkinos nahe des Schlossplatzes mehr als 30 dokumentarische Filme aus unterschiedlichen Sparten gezeigt. In allen Kategorien sind insgesamt 15 von ihnen für den Deutschen Dokumentarfilmpreis nominiert, der am letzten Tag des Festivals verliehen wird. Die Filme sind vielseitig und behandeln Themen wie Tanz und Musik, das Leben junger Menschen heute, das Leben im Krieg und auf der Flucht, Ökologie und Natur. Einige Dokumentarfilme feiern auf dem Festival ihre Welt- bzw. Deutschlandpremiere: „Dance Around the World – Kuba“, „Frontmen: Kiss“, und „Krähen – Nature is Watching Us“ werden am Dienstag und Mittwoch zum ersten Mal gezeigt.

Programmhighlights rund um die Dokumentarfilme

Im Anschluss an die Filmvorstellungen finden Filmgespräche statt, in denen Filmschaffende ins Gespräch mit dem Publikum kommen. Zu den Highlights zählen die vier Filmvorstellungen, zu denen prominente Gäste vor Ort sein werden: „Dance Around the World – Kuba“ mit Eric Gauthier und Andreas Ammer, „Rex Gildo – Der letzte Tanz“ mit Rosa von Praunheim, „Frontmen: Kiss“ mit Doro Pesch sowie „Bettina“ mit Bettina Wegner und Lutz Pehnert. Auch Prominenz aus der Region ist vor Ort, wie Rudolf Bühler, Gründer der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall mit inzwischen mehr als 1200 Betrieben. Neben dem SWR und der Medien- und Filmgesellschaft Baden-Württemberg ist die Landesanstalt für Kommunikation Baden-Württemberg (LFK) ein wichtiger Träger des Festivals.

Wim Wenders Werkschau

Ein weiterer prägender Höhepunkt ist die Retrospektive Wim Wenders. Der 77-jährige Regisseur, Produzent und Autor wird mit dem Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Im Rahmen des Festivals werden drei seiner Werke gezeigt: „Tokyo-Ga“, „Pina“, der Oscar-nominierte Dokumentarfilm „Buena Vista Social Club“ sowie das große Porträt über den Starregisseur: „Wim Wenders Desperado“ von Eric Friedler und Andreas Frege.

„Dance Around the World“ von Eric Gauthier und Andreas Ammer

Tänzer und Choreograph Eric Gauthier ist in der neuen Folge seiner Doku-Reihe in Kuba zu Gast und gewährt Einsichten in die emotionale Welt der dort lebenden Tänzer:innen und Choreograph:innen. Außerdem beleuchtet er die Unterschiede des kubanischen und europäischen Tanzstils und lernt die Metropole Havanna kennen. Eric Gauthier und Regisseur Andreas Ammer sind beim Event vor Ort, um mit dem Publikum über den Film zu sprechen.

„Rex Gildo – Der letzte Tanz“ von Rosa von Praunheim

Der Dokumentarfilm erzählt die Lebensgeschichte des deutschen Schlagerstars Rex Gildo, einem Wirtschaftswunderkind, das ein Doppelleben zwischen Licht und Schatten führt. Regisseur Rosa von Praunheim wird für ein Gespräch im Anschluss zum Film vor Ort sein.

„Frontmen: KISS“ mit Doro Pesch

Die Dokumentation über die beiden Frontmänner der Band KISS erzählt die Geschichte zweier komplexer Persönlichkeiten. Gene Simmons und Paul Stanley verarbeiteten mit ihren Alter Egos Starchild und Demon ihre Kindheitstraumata. Doro Pesch, auch als die „Queen of Metal“ bekannt, wird nicht nur im Film interviewt, sie kommt auch zur Premiere des Films nach Stuttgart und erzählt über ihre Inspiration durch KISS und die Zusammenarbeit mit Simmons, der ihr Album „Doro“ produziert hat.

„Bettina“ mit Protagonistin Bettina Wegner

„Bettina“ porträtiert die Liedermacherin Bettina Wegner, die in einem kommunistischen Haushalt in Ostberlin aufwuchs und sich nach ihrer Ausbürgerung nach Westberlin nirgendwo zugehörig fühlte. Die Protagonistin ist zu Gast beim SWR Doku Festival, um über ihren Werdegang als Liedermacherin und Widerstandskämpferin zu sprechen.

Medienkompetenz

Auch in diesem Jahr werden an den Festivaltagen Schulklassen und Lehrkräfte im Rahmen der „Doku Klasse“ mit Workshops im Bereich Medienkompetenz gefördert.

Der Ehrenpreis des Deutschen Dokumentarfilmpreises geht in diesem Jahr an Wim Wenders für sein Lebenswerk. Der 77-jährige in Düsseldorf geborene Regisseur, Produzent und Autor ist einer der wichtigsten und einflussreichsten Filmschaffenden weltweit.

