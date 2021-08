Serie „Mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern“, SWR Aktuell Radio und ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt / Preisverleihung am 10. September in Hamburg

Der Südwestrundfunk (SWR) ist in zwei von zehn Kategorien für den Deutschen Radiopreis 2020 nominiert. SWR Aktuell Radio ist für die Recherchen des SWR Journalisten und ARD Terrorismusexperten Holger Schmidt zur rechtsterroristischen „Gruppe S“ in der Kategorie „Bestes Nachrichten- und Informationsformat“ für den Deutschen Radiopreis nominiert. Die Nominierung erfolgte gemeinsam mit dem rbb Inforadio und dem ARD Terrorismusexperten Michael Götschenberg des rbb. SWR1 Baden-Württemberg kann mit der Serie „Eingefroren in der Arktis – mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern“ auf einen Deutschen Radiopreis in der Kategorie „Beste Innovation am Morgen“ hoffen. Die Verleihung findet am 10. September 2020 in Hamburg statt und ist live im Radio zu hören und als Livestream im Netz zu erleben.

Mit SWR1 dem Klimawandel auf der Spur

Mit der Serie „Eingefroren in der Arktis – mit SWR1 auf dem Forschungsschiff Polarstern“ begleitet SWR1 Baden-Württemberg die größte Arktis-Expedition aller Zeiten. In der Sendung „SWR1 Guten Morgen Baden-Württemberg“ gibt es seit dem 20. September 2019 mindestens ein Jahr lang immer montags Informationen und Neuigkeiten vom Forschungsschiff – bei besonders spannenden Fahrtabschnitten gibt es auch Zwischenberichte aus dem Logbuch. Kontaktmann im Eis ist Expeditionsleiter Markus Rex vom Alfred-Wegener-Institut. Kontaktfrau im Sender und Ideengeberin zur Serie ist SWR1 Redakteurin Christiane von Wolff. Sie stellt dem Expeditionsleiter Fragen, darunter auch die der Hörer*innen. Rex antwortet mit Sprachnachrichten, für die er aus der Arktis einen Iridium-Satelliten erwischen muss. Es geht dabei beispielsweise um neugierige Eisbären, die Forschungsgeräte zerlegen, um Glühwein, der beim Trinken festfriert, und natürlich immer wieder um das Eis der Arktis, das in besorgniserregendem Tempo schwindet. Ziel der Expedition ist es, den Klimawandel besser zu verstehen und genauere Daten aus der Arktis zu bekommen. Denn die Arktis erwärmt sich viel schneller als die übrige Welt – mit beträchtlichen Folgen für alle kommenden Generationen. Insgesamt sind mehr als 600 Forscher*innen aus über 20 Nationen an der Expedition mit dem internationalen Namen MOSAIC beteiligt. In der Arktis arbeiten jeweils 100-köpfige Teams, die sich alle paar Monate ablösen. Die meiste Zeit forschten sie von einer Eisscholle aus, an der das Forschungsschiff festgefroren war.

Aufdeckung einer bundesweiten rechtsextremen Bedrohung

Holger Schmidt hat gemeinsam mit dem ebenfalls nominierten Michael Götschenberg vom rbb exklusiv über die Ermittlungen gegen die „Gruppe S“ und die damit verbundene neue bundesweite rechtsextreme Bedrohung in SWR Aktuell Radio berichtet. Die beiden ARD Terrorismusexperten haben dabei auch aufgedeckt, welche Rolle ein V-Mann der Polizei bei den Ermittlungen spielte und dass das Gründungstreffen der Gruppe offenbar auf einem Grillplatz im Rems-Murr-Kreis stattfand. Die Recherche ist exemplarisch für zahlreiche weitere Berichte der ARD Terrorismusexperten Holger Schmidt und Michael Götschenberg, die in den vergangenen Jahren im Radio sowie multimedial ausgespielt wurden: von Rechtsterrorismus bis zum "IS", von Innenpolitik bis zum Innenleben der Sicherheitsbehörden.

ARD Terrorismusexperte Holger Schmidt

Holger Schmidt, Jahrgang 1971, studierte Rechtswissenschaften und Medienrecht in Mainz und Potsdam. Der gebürtige Baden-Badener arbeitet seit 1998 beim SWR und leitet aktuell die Redaktion „Datenjournalismus und Reporter“ in der Multimedialen Chefredaktion. Zuvor war er unter anderem bei SWR3 und in der ARD Rechtsredaktion. Seit 2007 hat Holger Schmidt zusätzlich die Aufgabe des ARD Terrorismusexperten. Der rbb-Journalist Michael Götschenberg ist seit April 2015 ARD-Experte für die Bereiche Terrorismus, Innere Sicherheit und Geheimdienste. Schmidt und Götschenberg stehen allen in der ARD verbundenen Sendern mit ihrer Expertise zur Verfügung.

