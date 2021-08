€ž„Lovemobil“ heißen die mobilen Wohnwagen an den Rändern deutscher Landstraßen. In den blinkenden Minibordellen warten Frauen in nächtlicher Einsamkeit auf ihre Freier. Einige von ihnen haben sich freiwillig dafür entschieden, ihren Lebensunterhalt mit Sexarbeit zu verdienen. Andere prostituieren sich unter Zwang – müde und verzweifelt. © SWR/Christoph Rohrscheidt

SWR Christoph Rohrscheidt