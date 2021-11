„Lost in Face“: Carlotta kann keine Gesichter erkennen, nicht einmal ihr eigenes Spiegelbild. Grund dafür ist ein Defekt in der Gehirnregion, die eigentlich Gesichter verarbeitet. Der Film „Lost in Face“ vermittelt einen intensiven, manchmal verstörenden Einblick in den Alltag von Carlotta. Carlotta - wie sie ihr Gesicht sieht. © SWR/CORSO Film/Doro Götz

SWR CORSO Film/Doro Götz