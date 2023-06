Elisa Harlan übernimmt Leitung des neuen Teams

Mit dem neuen SWR Data Lab will der Südwestrundfunk noch mehr Tiefe in der Recherche und kontinuierliches Monitoring bei den großen Themen unserer Zeit erreichen. Mit Elisa Harlan als Teamleitung gewinnt der SWR eine erfahrene und mehrfach ausgezeichnete Datenjournalistin.

Klimawandel, Digitalisierung, Migration, Künstliche Intelligenz – die Themen unserer Zeit werden immer komplexer, die Informationsflut immer größer. Mit dem „SWR Data Lab“ stellt der SWR den Datenjournalismus neu auf und geht einen innovativen Weg im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.

SWR Intendant Kai Gniffke: „Datenjournalismus ist für uns unverzichtbar“

„Mit dem Data Lab stärkt der SWR Qualitätsjournalismus. Exzellente datenbasierte Recherchen liefern klare und nachvollziehbare Informationen - das schafft Vertrauen. Datenjournalismus ist deshalb für uns als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt unverzichtbar“, so SWR Intendant Kai Gniffke.

Investigation, Monitoring, Dateninfrastruktur

Für das in der Multimedialen Chefredaktion angesiedelte Team sind folgende Aspekte wesentlich: Investigation, Monitoring, Dateninfrastruktur. So soll ein interdisziplinäres Reporterteam mithilfe computergestützter Methoden datengetriebene, investigative und erklärende Recherchen durchführen. Gleichzeitig baut der SWR an einem automatisierten, datenbasierten Monitoring für Themen, die Tiefgang und kontinuierlicher Begleitung erfordern. Grundlage dafür wird der Aufbau einer Daten-Infrastruktur speziell für Datenjournalismus sein. Offene Datenquellen im Internet, Open Data, amtliche Informationen und recherchierte Datensätze werden hier zukünftig mit modernsten Technologien verarbeitet.

SWR Chefredakteur Fritz Frey: „Daten sind wertvolle Quellen“

SWR Chefredakteur Fritz Frey sieht in dem Bereich Data Lab eine Investition in die Zukunft: „Mit dem Data Lab entwickelt der SWR sein journalistisches Portfolio konsequent in Richtung Zukunft aus. In einer Welt, in der Künstliche Intelligenz an der Schwelle zur Alltagstauglichkeit steht, wird diese Kompetenz der Datenanalyse immer wichtiger. Denn Daten sind wertvolle Quellen, um die Zusammenhänge unserer Welt verstehbar zu machen.“

Holokratisches Team mit Elisa Harlan als Leitung

Das Data Lab ist als holokratisches Team mit fünf Personen in der Multimedialen Chefredaktion angesiedelt. Als Teamleitung konnte der SWR die mehrfach ausgezeichnete Datenjournalistin Elisa Harlan gewinnen. Elisa Harlan über ihre neue Aufgabe: „Wir starten ein ambitioniertes Projekt, Datenjournalismus ist eine großartige Chance. Er kann einen wesentlichen Beitrag leisten für einen öffentlich-rechtlichen Qualitätsjournalismus in einer digitalisierten Welt.“

Vita Elisa Harlan

Elisa Harlan war Reporterin beim Bayerischen Rundfunk in der Redaktion BR Recherche/BR Data und Mitglied beim Recherchenetzwerk Correctiv. Elisa Harlan, Jahrgang1989, ist Absolventin der Deutschen Journalistenschule und studierte in den USA an der Columbia University Datenjournalismus. Sie gehört zu den Top 30 unter 30-Journalist*innen 2019, ausgezeichnet durch das Medium Magazin. Ihre Arbeit wurde unter anderem mit dem Grimme-Online-Award prämiert.

