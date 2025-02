Zweite Staffel „SWR Aktuell 360 Grad“

Spontane Gespräche auf der Straße und zuhören, was die Menschen bewegt: Zwei Hosts gehen für das Youtube-Format „SWR Aktuell 360 Grad“ auf Spurensuche entlang gesellschaftlicher Bruchlinien. Im Frühjahr 2025 startet die zweite Staffel.

Seit September 2024 sind die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann jede Woche an einem anderen Ort in Baden-Württemberg oder Rheinland-Pfalz unterwegs. Im Vordergrund stehen die Menschen, die sie treffen, und deren Sicht auf ihr Leben, ihre Heimat und das, was sie bewegt.

Youtube-Format beliebt bei 25- bis 44-Jährigen

Das funktioniert: Seit Start des „SWR Aktuell“-Kanals auf Youtube erreichten die Videos bereits knapp 840.000 Aufrufe. Vor allem in der jüngeren Zielgruppe kommt das Format gut an: Mehr als 60 Prozent der Nutzer:innen sind zwischen 25 und 44 Jahren alt. Zu den bislang erfolgreichsten Videos gehören die Folgen aus Stuttgart und Ludwigshafen. In Stuttgart will Host Leonie herausfinden, wie es sich mit wenig Geld in einer reichen Stadt lebt und zeigt die Gegensätze zwischen Arm und Reich auf. Seit Veröffentlichung im Oktober kommt die Folge auf mehr als 500.000 Aufrufe. Gleich die erste Folge mit Host Marvin zum Alltag in der Ludwigshafener Gartenstadt, Heimat von Rapper Apache 207, erreichte aus dem Stand mehr als 80.000 Aufrufe.

„SWR Aktuell 360 Grad“: ein Host, eine Kamera, echte Gespräche

Leonie und Marvin sind ohne Kamerateam unterwegs und filmen selbst mit einer kleinen Kamera. So entstehen authentische und intensive Begegnungen, es bleibt Zeit für ausführliche Gespräche und überraschende Situationen. Themen waren bislang zum Beispiel der Alltag von Betroffen der Flutkatastrophe im Ahrtal, Debatten um Partylärm in der Heidelberger Altstadt, Streit um Windrad-Projekte in ländlichen Regionen oder die Diskussion zur Sicherheit rund um die Shopping Mall in Kaiserslautern. In der neuen Staffel kann die Community aktiv Themen einbringen und Orte vorschlagen, die Leonie und Marvin aufsuchen sollen.

„SWR Aktuell 360 Grad“ ist eine Reihe der SWR Nachrichtenredaktionen mit den Hosts Leonie Maderstein, bekannt als Livereporterin für das „ARD-Buffet“, und Marvin Neumann, Politik-Journalist und erfolgreicher Youtuber mit eigenem Kanal.

„SWR Aktuell 360 Grad“

jeden Donnerstag ab 17 Uhr im Youtube-Kanal „SWR Aktuell“ und in der ARD Mediathek

