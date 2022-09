Wie weiter, SPD? Das erste Jahr als Kanzlerpartei

Die „Story im Ersten“ am Montag, 26. September 2022, 22:50 Uhr

Für die SPD war es ein Jahr auf der Achterbahn. Nach dem Sieg bei der Bundestagswahl 2021 war die Euphorie groß. Doch die Träume vom „sozialdemokratischen Jahrzehnt“ wurden rasch enttäuscht: Niederlagen bei Landtagswahlen und ein Krieg in Europa. Wie geht’s weiter mit der Kanzlerpartei? Ein Film von Thomas Schneider und Rainald Becker am Montag, 26. September 2022, 22:50 Uhr im Ersten und anschließend in der ARD Mediathek.

Ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt für die SPD

Am 26. September 2021 gewann die SPD durchaus überraschend die Bundestagswahl. Nach Jahren interner Zerwürfnisse, nach einer gefühlten Ewigkeit als Juniorpartnerin der Dauerkanzlerin Angela Merkel, nach meist chronisch schlechten Umfragewerten wurde die SPD plötzlich Kanzlerpartei. Die Vorsitzenden prophezeiten den Anbruch eines „sozialdemokratischen Jahrzehnts“. Die neue Bundestagsfraktion war größer, jünger, linker, diverser. Die Euphorie war groß – dann begann für die Partei ein Jahr wie eine Achterbahnfahrt: Absolute Mehrheit im Saarland, bittere Niederlagen in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen. Der Aufbruch in die Ampelkoalition mit großen politischen Versprechungen. Russlands Überfall auf die Ukraine, das Ende außenpolitischer Gewissheiten, die Zeitenwende und die Frage nach Versagen und Fehlern in der Vergangenheit.

Auch der Bundeskanzler kommt zu Wort

Genau ein Jahr nach dem Wahlsieg erzählt dieser Film von einer Partei, die den Weg in die Zukunft gefunden zu haben glaubte und sich plötzlich doch völlig neu sortieren muss. Die Autoren begleiten die Parteispitze durch die Wahlkämpfe des Jahres 2022 bis hin zum niedersächsischen Landtagswahlkampf. Sie beobachten junge Abgeordnete aus der Bundestagsfraktion auf der Suche nach neuer Orientierung. Sie spüren in Ortsvereinen nach, ob die Basis die eigene Partei noch wiedererkennt. Und natürlich kommt auch Bundeskanzler Scholz zu Wort, spricht über sein Verhältnis zu seiner Partei.

„Die Story im Ersten – Wie weiter, SPD?“

Film von Thomas Schneider und Rainald Becker. Montag, 26. September 2022, 22:50 Uhr. Nach Ausstrahlung in der ARD-Mediathek.

