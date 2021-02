Kann es funktionieren, mit dem oder der Ex eng befreundet zu bleiben? Das diskutieren Tasha Kimberly, Hadnet Tesfai und Thelma Buabeng in der ersten Folge der neuen Talkshow „Five Souls“ vom SWR mit den Journalistinnen Anna Dushime und Shila Behjat am 25. Februar 2021, 17 Uhr, auf dem gleichnamigen Youtube-Kanal Five Souls. Begleitende Inhalte bei Instagram unter @five.souls.talk.