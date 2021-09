per Mail teilen

Die neunteilige SWR-Dokureihe aus dem Diakonie-Klinikum Stuttgart zeigt ungezwungene und authentische Einblicke in Alltag und Arbeit von zehn Ärzt*innen und sechs Pflegekräften. Alle neun Folgen „SOS Großstadtklinik“ als Highlight in der ARD Mediathek. Start im SWR Fernsehen mit einer Doppelfolge am Montag, 4. Oktober 2021 um 20:15 und 21 Uhr. Weitere Folgen immer montags, 21 Uhr.