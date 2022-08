„Son of Cornwall“: Sohn porträtiert Vater John Treleaven

Künstlerporträt eines großen Opernstars / 11. September 2022, 8:45 Uhr, SWR Fernsehen / nach Ausstrahlung ein Jahr in der ARD Mediathek abrufbar

Der weltbekannte Tenor John Treleaven hat von London bis Wien an allen international bedeutenden Opernhäusern gesungen und sein Publikum begeistert. Seine größte Rolle war die des „Tristan“ in der Wagner-Oper „Tristan und Isolde“. In „Son of Cornwall – Der Heldentenor John Treleaven“ ergründet Treleavens Sohn Lawrence Richards als Autor und Regisseur die Person hinter dem gefeierten Opernstar und versucht aus dessen Fehlern fürs eigene Leben zu lernen. 2021 kam dieser Dokumentarfilm als ca. 90-minütige Langfassung in die deutschen Kinos und fand viel Beachtung. Am Sonntag, 11. September 2022, ist die 60-minütige Fernsehfassung um 8:45 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen, im Anschluss ein Jahr abrufbar in der ARD Mediathek.

Von Cornwall nach Mainz, in die große weite Opernwelt und zurück

John Treleavens herausragende Stimme wird in einem kleinen Fischerdorf in Cornwall zufällig entdeckt. Ein fester Vertrag führte ihn samt Familie zu Beginn der 1990er Jahre nach Mainz – eine Stadt, die für alle Familienmitglieder zur neuen Heimat werden sollte. Seine internationale Karriere als Tenor brachte ihn an die größten Opernhäuser weltweit. Doch wenn der Vorhang fällt, wird aus dem gefeierten Opernstar ein Privatmann und Familienvater. Heute ist er in Rente und kann auf ein bewegtes Leben voller Erfolge, aber auch zahlreicher Entbehrungen zurückblicken.

Gemeinsamer Roadtrip in die Vergangenheit von Vater und Sohn

Im Sommer 2018 verbringen John und sein Sohn Lawrence, ein preisgekrönter Filmemacher, einige Wochen auf den Küstenstraßen Cornwalls. In Vorfreude auf sein Konzert am Ende des Roadtrips genießen sie die gemeinsame Zeit, die Vater und Sohn früher oft verwehrt blieb. In intensiven Gesprächen werfen die beiden einen Blick auf Treleavens Vergangenheit zwischen Karriere und Familienleben. Der Dokumentarfilm erforscht, was ihn als Künstler antrieb und bewegte – und spart zugleich die Schattenseiten einer Karriere auf und hinter den großen Opernbühnen nicht aus. Setting des Films sind die malerischen Küstenstraßen Cornwalls, von denen Treleaven sich einst zu den Bühnen der Welt aufmachte. Der Roadtrip ist gespickt mit Material seiner großen Auftritte sowie Interviews mit Unterstützern und Familienmitgliedern.

SON OF CORNWALL - DER HELDENTENOR JOHN TRELEAVEN, John Treleaven (li.) und Lawrence Richards (re.) © SWR SWR

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bild (JPG)

Pressekontakt Grit Krüger E-Mail: grit.krueger@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.