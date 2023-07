Die SWR Aktuell Sommerinterviews in Baden-Württemberg

Spitzenpolitiker im Gespräch / Start am 21. Juli 2023 / Ausstrahlung in „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ im SWR Fernsehen, Hörfunk und online unter SWR.de/bw.

Zu Beginn der parlamentarischen Sommerpause 2023 lädt der Südwestrundfunk (SWR) Spitzenpolitiker der im baden-württembergischen Landtag vertretenen Parteien zu den traditionellen „SWR Aktuell Sommerinterviews“ ein. Die Gespräche finden in diesem Jahr auf dem Stuttgarter Fernsehturm statt. Die Interviews sind auf verschiedenen Kanälen des SWR Thema: am Abend um 19:30 Uhr in „SWR Aktuell Baden-Württemberg“ im SWR Fernsehen, in den Hörfunkwellen, in der ARD Mediathek sowie online auf SWR.de/bw.

Zum Auftakt interviewt Moderator Georg Bruder am 21. Juli 2023 den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen). Stephanie Haiber spricht am 24. Juli mit Innenminister Thomas Strobl (CDU) und am 27. Juli mit dem Fraktionsvorsitzenden der FDP/DVP, Hans-Ulrich Rülke. Am 1. August befragt Georg Bruder den Landes- und Fraktionsvorsitzenden der SPD Andreas Stoch. Zum Abschluss der diesjährigen „SWR Aktuell Sommerinterviews“ spricht er am 3. August 2023 mit Anton Baron, dem Vorsitzenden der AfD-Fraktion im Landtag.

Bilanz und Ausblick baden-württembergischer Spitzenpolitiker

„SWR Aktuell“-Moderatorin Stephanie Haiber und -Moderator Georg Bruder stellen Fragen, die die Menschen im Land bewegen und führen hintergründige, über die nachrichtliche Berichterstattung hinausgehende Gespräche. Die Befragten ziehen eine Bilanz ihrer politischen Arbeit und geben einen Ausblick auf die kommenden Entscheidungen und ihre Pläne für die Zukunft.

Die „SWR Aktuell Sommerinterviews 2023“ in Baden-Württemberg:

Freitag, 21. Juli 2023 Winfried Kretschmann (Bündnis 90/Die Grünen), Ministerpräsident Interview: Georg Bruder Montag, 24. Juli 2023 Thomas Strobl (CDU), Innenminister Interview: Stephanie Haiber Donnerstag, 27. Juli 2023 Hans-Ulrich Rülke (FDP/DVP), Fraktionsvorsitzender Interview: Stephanie Haiber Dienstag, 1. August 2023 Andreas Stoch (SPD), Landes- und Fraktionsvorsitzender Interview: Georg Bruder Donnerstag, 3. August 2023 Anton Baron (AfD), Fraktionsvorsitzender Interview: Georg Bruder

Nach der Ausstrahlung stehen die „SWR Aktuell Sommerinterviews“ auf ardmediathek.de

