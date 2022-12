SWR Sommerfestival 2023: Vorverkauf für SWR3 Open Air startet

DJ Felix Jaehn mit Toby Romeo am 26. Mai auf dem Stuttgarter Schlossplatz.

Kurz vor Weihnachten ist es endlich so weit: Am Dienstag, 20. Dezember, gehen die Tickets für das große SWR3 Open Air mit Felix Jaehn und Toby Romeo in den Vorverkauf. Die beiden DJs feiern den Auftakt des SWR Sommerfestivals 2023 am Freitag, 26. Mai 2023, auf der Open-Air-Bühne vor dem Neuen Schloss in Stuttgart. Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 26. bis Pfingstmontag, 29. Mai 2023, statt.

Felix Jaehn – Pop-Dance, House und eine magische Bühnenpräsenz

Mit dem Reggae-Klassiker „Ain’t nobody“ von Chaka Khan gelang dem Dance-DJ und Musikproduzenten Felix Jaehn 2015 der Durchbruch in Deutschland. Kurz darauf schoss sein Remix des Hits „Cheerleader“ von Omi auf Platz 1 in 55 Ländern und machte den 28-Jährigen zu einem der gefragtesten elektronischen Acts der Welt. Felix Jaehn wurde bereits mehrfach ausgezeichnet und gewann 2020 als bisher jüngster Künstler zwei „Diamond Awards“.

Toby Romeo – musikalisches Supertalent aus Salzburg

Er gilt als einer der vielversprechendsten Newcomer in der Musikbranche: der 22-jährige Produzent, DJ und Songwriter Toby Romeo. An der Seite von Felix Jaehn bringt er beim großen SWR3 Open Air den Schlossplatz zum Tanzen. Bereits mit 15 Jahren schaffte er es auf die Mainstage des Electric Love Festivals in Österreich. Im Sommer 2022 eroberte er mit Sängerin Leony und „Crazy Love“ die Online- und Radiowelt.

Tickets im Vorverkauf

Tickets für das SWR3 Open Air beim SWR Sommerfestival 2023 gibt es ab 20. Dezember 2022 für 15 Euro bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 oder unter easyticket.de. Ebenfalls erhältlich im Vorverkauf: Eintrittskarten für SWR1 Pop & Poesie in Concert am 28. Mai 2023 (34 Euro) und für die SWR Fernsehen Tatort-Premiere am 29. Mai (16 Euro). Alle Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.

SWR Sommerfestival auch in Rheinland-Pfalz

In Rheinland-Pfalz findet das SWR Sommerfestival vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 vor der Kultur- und Kongresshalle (kING) in Ingelheim statt.

