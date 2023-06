SWR Sommerfestival in Ingelheim startet mit „Tatort“-Preview

Der SWR feiert mit Livemusik und Medienwelt in Ingelheim / Premiere des neusten Mainz-„Tatort“ zum Auftakt am 30. Juni 2023 / Kartenvorverkauf gestartet

Von Freitag, 30. Juni bis Sonntag, 2. Juli 2023, lädt der Südwestrundfunk zum SWR Sommerfestival nach Ingelheim ein. Zum Auftakt ins Festivalwochenende findet am Freitag eine exklusive Filmpremiere des neusten Mainz-„Tatort: Aus dem Dunkeln“ im Winzerkeller statt. Im Anschluss wird bei der SWR3 Open Air Party gemeinsam gefeiert.

„Tatort: Aus dem Dunkel“ – Preview im Winzerkeller

Der Mainz-„Tatort: Aus dem Dunkel“ sorgt am Freitag, 30. Juni, ab 19:30 Uhr für Spannung auf dem Festival. Der SWR und die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH laden zur exklusiven Filmpremiere in das Weingewölbe des Ingelheimer Winzerkellers ein. Vor Ort mit dabei ist der „Tatort“-Redaktionsleiter Ulrich Herrmann, der Einblicke in die Dreharbeiten zum Film gibt.

Tödliches Spiel mit der Macht durch Überwachung

In ihrem neusten Fall ermittelt Heike Makatsch als Ellen Berlinger gegen einen mörderischen Stalker, der seine Opfer mit perfiden Mitteln zur Verzweiflung bringt. Eines seiner Opfer, Amira Hassan, stürzt vom Balkon ihrer Wohnung. Es war offensichtlich Selbstmord, Ellen Berlingers Einsatz könnte schnell vorbei sein. Wäre da nicht Polizeihauptkommissar Thomas Engels von der Schutzpolizei, der vergeblich versucht hatte, Amira Hassan vor einem anonymen Stalker zu beschützen. Engels sieht einen Zusammenhang mit dem Tod einer Kollegin, die ebenfalls von einem Stalker verfolgt und schließlich erstochen wurde. Ellen Beringer und ihre Kollegen suchen nach Gemeinsamkeiten zwischen den Frauen. Könnte Thomas Engels' Verdacht zutreffen, dass der Täter in den Reihen der Polizei zu suchen ist?

Mit Kombiticket “Tatort”-Premiere und SWR3 Open Air Party erleben

Im Anschluss an die Filmpremiere eröffnet SWR3 mit den DJ-Stars YouNotUs das Festivalprogramm auf der großen Open Air Bühne vor der kING. Mit ihren Dance-Pop-Songs sind YouNotUs in den letzten Jahren zu einem der bekanntesten deutschen Acts im elektronischen Bereich geworden und hatten eine ganze Reihe an Hits: „Please Tell Rosie“, „Only Thing We Know“, „Narcotic“, „Your Favourite Song“ und den Sommerhit „Samba“. Egal, ob im Club oder auf großen Festivalbühnen, Tobias und Gregor bauen eine besondere Verbindung zu ihrem Publikum auf. Beim SWR Sommerfestival wird das Duo mit ihrer Live-Band und Special Effects den Vorplatz der kING zum Beben bringen. Gäste der Preview haben die Möglichkeit, beide Veranstaltungen zu einem vergünstigten Kombipreis zu besuchen.

Start des Ticketvorverkaufs

Tickets für die „Tatort“-Premiere im Ingelheimer Winzerkeller sind erhältlich unter SWR.de/Sommerfestival, an allen bekannten Vorverkaufsstellen oder telefonisch unter 06131 929 21321 und kosten pro Person sieben Euro (inkl. eines Freigetränks). Darüber hinaus kann ein Kombiticket für die „Tatort“-Preview und dem anschließenden Auftritt von YouNotUs bei der SWR3 Open Air Party zu einem vergünstigten Preis von 14 Euro (inkl. eines Freigetränks) erworben werden. Alle Preise inkl. RNN-Ticket, ggf. zzgl. Servicegebühr und Versandkosten. 50 Prozent Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Rollstuhlfahrer:innen sowie eine eingetragene Begleitperson.

Das Programm am Freitag

„Tatort“-Preview im Winzerkeller

Einlass: 19:00 Uhr Beginn: 19:30 Uhr

Auftritt von YouNotUs bei der SWR3 Open Air Party vor der kING

ca. 21:00 Uhr

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.