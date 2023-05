Fernsehen, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen

Kostenlose Festivalmeile mit Medienwelt zum Anfassen und Bühnenprogramm für alle Altersklassen / Mit dabei sind Michael Steinbrecher, Lars Reichow, Tigerenten Club Show, Oliver Mager und viele mehr.

Am Samstag und Sonntag, 1. und 2. Juli 2023, können Interessierte auf dem SWR Sommerfestival in Ingelheim in die Welt der Medien eintauchen und den SWR hautnah erleben. Mit Angeboten für Kinder und einem eigenen Bühnenprogramm erwartet die Besucher:innen der kostenlosen Festivalmeile ein abwechslungsreiches Programm mit musikalischen Acts, Spiel, Spaß und Gesprächen.

Medienwelt zum Anfassen

Die kostenlose Festivalmeile ist am Samstag, 1. Juli, von 15 bis 21 Uhr, und am Sonntag, 2. Juli, von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Interessierte können die Medienwelt des SWR erkunden und in den Stationen von SWR3, Landesschau, ARD Mediathek und vielen mehr einen Blick hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online-Angeboten werfen. Moderator:innen und Reporter:innen sind vor Ort und freuen sich auf den Austausch mit dem Publikum. Die Festival-Besucherinnen und -Besucher können sich bei der Teleprompter-Challenge selbst als Nachrichtensprecher:innen ausprobieren, dabei sein, wenn SWR1 und SWR4 live von der Festivalmeile senden oder mit VR-Brille und Smartphone in den virtuellen SWR eintauchen – eine Medienwelt zum Anfassen.

Tigerenten-Rodeo, SWR Fakefinder, Selfie-Ecke

Für die jüngeren Besucher:innen der Festivalmeile gibt es unter anderem ein Tigerenten-Rodeo, Kinder-Tattoos und einen Straßen-Malwettbewerb. Zudem können Erinnerungsfotos in der Selfie-Ecke oder mit den Walking-Acts Ernie & Bert und Günter Kastenfrosch geknipst werden. Mit dem SWR Fakefinder ist auch das Thema Medienkompetenz vertreten. Hier wird gezeigt, wie Kinder im Netz den Durchblick behalten, Lügen und Tricks entlarven und zu echten Fakefinder-Stars werden.

Festivalbühne mit Lars Reichow, Michael Steinbrecher & Tigerenten Club Show

Auch auf der Festivalbühne gibt es am Samstag und Sonntag ein vielseitiges Programm. Die Festival-Besucherinnen und -Besucher können sich u.a. auf die Tigerenten Club Show, den KiKA-TanzAlarm, SWR1 ABC-Champion, SWR3 Comedy mit NIX NOYS, Kochen mit SWR4-Moderatorin Corinne Schied und die Drags of Monnem freuen. Zudem stehen Lars Reichow (Comedy vom Rhein), Maximilian Pollux (Podcaster), Leonie Klein (Trommelworkshop) und Michael Steinbrecher (Nachtcafé) auf der Bühne.

Bühne am Winzerkeller mit Juliana Townsend, Oliver Mager & Clown Filou

Ein abwechslungsreiches Programm gibt es am Festivalwochenende auch auf der Bühne am Winzerkeller. Unter anderem sorgen Sängerin Julianna Townsend sowie Sänger und Songwriter Bernd Kieckhäben für Festivalstimmung. Freuen können sich die Besucherinnen und Besucher zudem auf einen informativen Weintalk mit Werner Eckert. Mit von der Partie auf der Winzerkellerbühne sind darüber hinaus Sigi’s Jazz Men, Oliver Mager & Clown Filou, verschiedene Ensembles der Musikschule im WBZ und die Musikschule TamTam.

Ingelheimer Gastgeberin IkUM

Gastgeberin des SWR Sommerfestivals 2023 ist die Ingelheimer Kultur und Marketing GmbH (IkUM).

Festivalmeile mit Medienwelt

Samstag, 1.7.2023: 15 bis 21 Uhr Sonntag, 2.7.2023: 12 bis 18 Uhr SWR Medienwelt – TV, Radio und Online zum Erleben und Mitmachen Eintritt frei

SWR Sommerfestival auch in Baden-Württemberg

In Baden-Württemberg findet das SWR Sommerfestival vom 26. bis 29. Mai 2023 auf dem Schlossplatz Stuttgart statt.

