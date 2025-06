per Mail teilen

Andy Borg und der SWR laden ein zur musikalischen Gartenparty: „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ kommt live aus dem Europa-Park in Rust. Zu sehen am Samstag, 7. Juni 2025, 20:15 Uhr, im SWR und im MDR Fernsehen sowie in der ARD-Mediathek. Mit dabei sind prominente Gäste.