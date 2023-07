„Sommer-Spaß mit Andy Borg“ live am Samstagabend

Open-Air-Show am 29. Juli 2023, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen / anschließend in der ARD Mediathek / Andy Borg: Sommerfrische für den Schlager-Spaß

Premiere für Andy Borg: Der SWR Moderator freut sich auf „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ und damit auf ein einmaliges TV-Special. Die Musik- und Unterhaltungsshow wird gesendet am Samstag, 29. Juli 2023 ab 20:15 Uhr, live aus der Arena von „Immer wieder sonntags“ in Rust. Andy Borg geht aus der Weinstube in den Garten, um dort unter freiem Himmel mit Publikum vor Ort einen schönen Abend mit vielen Evergreens und Schlagern zu genießen. Er empfängt seine Gäste und macht mit ihnen gemeinsam Musik. Die Open-Air-Sendung „Sommer-Spaß mit Andy Borg“ wird 150 Minuten bis 22:45 Uhr dauern. Sie wird gezeigt im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen und ist danach auch in der ARD Mediathek zu sehen.



Musik u. a. mit Semino Rossi, Stefan Mross und Truck Stop

Einer der Gäste ist „Immer wieder sonntags“-Moderator Stefan Mross. Hinzu kommen unter anderem Semino Rossi, Ramon Roselly, Fantasy, Chris Andrews, Truck Stop, Sigrid & Marina, Luna Klee, Rosanna Rocci, Die Jungen Zillertaler, Jauchzaaa, die Stadtkapelle Offenburg, das KHG-Orchester aus Freiburg sowie Mungo Jerry, Interpret des legendären Sommerhits „In the Summertime“.

Die Weinstube wird für einen Sommerabend ins Freie verlegt

Die Live-Show ist eine sommerliche Sonderausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Diese SWR Sendung wird dieses Jahr 5 Jahre alt. Produziert wird sie in der Kulisse einer Weinstube.

Urige Gemütlichkeit, Spaß und ganz viel Musik

„Je nach Weinregion heißt Heuriger, wie man bei uns daheim in Wien sagt, auch Strauß-, Besen-, Buschen- oder Heckenwirtschaft. Und weil wir es beim Schlager-Spaß gern mit der Tradition halten und die urige Gemütlichkeit pflegen, haben wir uns gedacht: Der Schlager-Spaß gehört auch mal in die Sommerfrische“, erklärt Andy Borg: „Und das Schönste dabei: Wir haben uns für diesen Sommerabend nicht nur großartige Gäste eingeladen, sondern freuen uns auf ganz viele Zuschauer. Wir laden ein zum Spaß haben und zum Mitfeiern, denn zu einem zünftigen Heurigen gehört natürlich auch die Musik.“

Die Sendung im Fernsehen

„Sommer-Spaß mit Andy Borg“, Samstag, 29. Juli 2023, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und MDR Fernsehen

Die Sendung in der Mediathek

„Sommer-Spaß mit Andy Borg“ ist nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek zu sehen

