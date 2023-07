per Mail teilen

Premiere für Andy Borg. Der SWR Moderator freut sich auf ein einmaliges TV-Special und eine sommerliche Open-Air-Show: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ kommt live aus der „Immer wieder sonntags“-Arena in Rust bei Freiburg. Am Samstag, 29. Juli 2023, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen. Und danach auch in der ARD Mediathek.