„Sie glauben an Engel, Herr Drowak“ ist abgedreht

Luna Wedler und Karl Markovics in einer Kinokoproduktion von Debüt im Dritten

In Paris endeten vergangene Woche die Dreharbeiten zu dem Film „Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“. Regie führte Nicolas Steiner. Das Drehbuch stammt von Bettina Gundermann und wurde gemeinsam mit Pascal Nothdurft entwickelt. Das Projekt wurde für die diesjährige Ausgabe des Programms „Goes to Cannes“ ausgewählt und wird im Mai 2024 im Rahmen des Filmmarkts der Internationalen Filmfestspiele in Cannes dem Fachpublikum präsentiert.

Tragikomödie

Lena (Luna Wedler) ist eine lebensfrohe Studentin, die stets an das Gute glaubt. Als sie sich im Rahmen einer sozialen Maßnahme beim „Amt“ als Schreibtrainerin bewirbt, ahnt sie noch nicht, dass der einzige Teilnehmer ihres Kurses ein hasserfüllter, ständig saufender Misanthrop ist: der ehemalige Obdachlose Hugo Drowak (Karl Markovics). Als Drowak wider alle Erwartungen tatsächlich zu schreiben beginnt, ist Lena verzaubert von seinem ungeahnten Talent. Ihr Ehrgeiz ist geweckt. Unermüdlich befeuert sie ihn mit ihrem grenzenlosen Optimismus und bringt ihn dazu, über die magische Kraft der Liebe zu schreiben. Doch er schöpft aus eigenen Erinnerungen und weckt damit auch die Dämonen seiner Vergangenheit: Je mehr er schreibt, desto größer wird ihre zerstörerische Macht über ihn. Als Lena den Zusammenhang begreift, stellt sie sich ihnen entschlossen entgegen.

Fiktionaler Debütfilm

Der Film entsteht unter der Regie von Nicolas Steiner, dessen Dokumentarfilm „Above and Below“ mit zwei Deutschen Filmpreisen ausgezeichnet wurde. Es spielen Luna Wedler und Karl Markovics sowie u. a. Lars Eidinger, Dominique Pinon, Saga Sarkola, Thelma Buabeng, Nikolai Gemel, Bettina Stucky und Jan Bülow.

Nicolas Steiner zu seinem Film

„Es ist eine Tragikomödie, in deren Zentrum zwei Menschen stehen, die in all ihrer Unterschiedlichkeit wie zwei Urgewalten aufeinanderprallen. Drowak, ein Mann, der am allermeisten gegen sich selbst kämpft. Mit dem Unglauben an die Liebe, aber getrieben von ihrem Sog und der Sehnsucht danach, entblättert eine Resozialisierungsmaßnahme sein scheinbar tief vergrabenes Lebenstrauma. Und Lena, der ruhende (aber nicht ruhigere) Gegenpol. Im Kern mit großer Reinheit und Kraft fordert sie die Welt des Misanthropen heraus.“ – so Regisseur Nicolas Steiner.

Kinostart 2025

„Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“ ist eine deutsch-schweizerische Koproduktion von Zieglerfilm Baden-Baden (Produzenten Marc Müller-Kaldenberg und Pascal Nothdurft) und tellfilm, Schweiz (Produzentin Katrin Renz), in Koproduktion mit Ziegler Film (Produzentin Regina Ziegler), Zieglerfilm München (Produzentin Tanja Ziegler), SWR/Debüt im Dritten (Jan Berning und Dominik Brückner), SRF (Michael Brönnimann und Tamara Mattle), ARTE (Daniela Muck), WDR (Christina Voss-Michalke) und HR (Erin Högerle und Jörg Himstedt), in Zusammenarbeit mit MMC Fiction und Edition Tanja. Gefördert mit den Mitteln von MFG, DFFF, BAK, Filmstiftung NRW, Region Basel Stadt, FiSS, Filmstiftung Zürich, Region Basel Land, FFF Bayern, Suisseimage und Focal.

Der Film wird 2025 im X Verleih in die deutschen Kinos gebracht. Die Dreharbeiten fanden in Rottweil, Freiburg, Basel, Köln und Paris statt.





v.l.n.r.: Carl Bergengruen, Geschäftsführer der MFG Baden-Württemberg, Autorin Bettina Gundermann, SWR Redakteur Jan Berning, Luna Wedler, Karl Markovics, Kameramann Markus Nestroy, Dominique Pinon, Regisseur Nicolas Steiner, WDR-Redakteurin Christina Voss-Michalke , Produzent Marc Müller-Kaldenberg, Produzent Pascal Nothdurft und HR-Redakteurin Erin Högerle. © SWR/Zieglerfilm SWR Bild in Detailansicht öffnen Karl Markovics als Hugo Drowak beim Dreh von Sie glauben an Engel, Herr Drowak?“. © SWR/Zieglerfilm/Ivan Maly SWR Zieglerfilm/Ivan Maly Bild in Detailansicht öffnen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Annette Gilcher E-Mail: annette.gilcher@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.