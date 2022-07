per Mail teilen

Welche Lösungen bietet die Wissenschaft für Herausforderungen der Gegenwart? In drei Folgen à ca. 30 Minuten lädt Sciencefluencer Jacob Beautemps ein auf eine Reise zu aktuellen Forschungsergebnissen. Es geht darum, CO2 wieder aus der Luft zu bekommen, um Ernährungs- und Recyclingmodelle der Zukunft. "Science for Future" ist ab 4. August 2022 in der ARD Mediathek abrufbar.