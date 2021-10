Andy Borg sendet live für die „Herzenssache“

SWR Musikshow „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ zeigt Hilfsprojekte und sammelt Spenden / Semino Rossi und andere unterstützen / Samstag, 20.11., 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Andy Borg öffnet wieder sein Weinlokal und stellt sich diesmal in den Dienst der guten Sache: Eine Sonderausgabe „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ steht ganz im Zeichen der „Herzenssache“, der großen Kinderhilfsaktion von SWR, SR und Sparda-Bank. Im Mittelpunkt sind dabei Kinder und Jugendliche in Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz und im Saarland. Unterstützt wird Borg von Musikern wie Semino Rossi, Vincent Gross und Emilija Wellrock sowie Anita und Alexandra Hofmann. Gesendet wird eine Stunde länger als sonst. Die 180-minütige Live-Sendung „Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg“ ist zu sehen am Samstag, 20. November 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und ist danach ein Jahr lang in der ARD Mediathek.

Kleine und große Held:innen, u. a. von der Flutkatastrophe im Ahrtal

Andy Borg präsentiert die aktuellen Projekte der „Herzenssache“ und begrüßt kleine und große Held:innen, die in diesem Jahr unter anderem bei der Flutkatastrophe im Ahrtal geholfen haben. Die Zuschauer:innen können sich mit ihren Spenden daran beteiligen, dass wichtige Hilfsprojekte für Kinder und Jugendliche im Südwesten unterstützt werden. Dazu gibt es reichlich Musik. Mit dabei sind auch die Bonny Tones und Oberkrainer Power. Die Sendung kommt live aus Baden-Baden.

„Herzenssache“ hilft Kindern und Jugendlichen im Südwesten

„Herzenssache“ ist die gemeinsame Kinderhilfsaktion von Südwestrundfunk, Saarländischem Rundfunk und Sparda-Bank. Es gibt sie seit mehr als 20 Jahren. Mit Spenden werden Kinder und Jugendliche im Südwesten Deutschlands unterstützt.

Die Gäste bei „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am 6. November 2021

Am 6. November 2021 gibt es ebenfalls eine Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Mit dabei in der 120-minütigen Sendung sind Mara Kayser, Michael Holm, Oli P., Fantasy, Saskia Leppin, die original Doppelradler Musikanten und Gerda Steiner. Diese Sendung war für den 16. Oktober 2021 geplant, wurde wegen einer Programmänderung aber verschoben. Sie ist nun am 6. November 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen zu sehen und nach Ausstrahlung in der ARD Mediathek.

Staffel ohne Studiopublikum

Die aktuellen Sendungen und Aufzeichnungen finden in der Regel wegen Bestimmungen zum Schutz vor dem Coronavirus ohne Studiopublikum statt.

Sendungen

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“

6. November 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

„Für die Herzenssache: Schlager-Spaß mit Andy Borg“

20. November 2021, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Jürgen Ruf E-Mail: juergen.ruf@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist*innen beantwortet. Zuschauer*innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.