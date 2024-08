per Mail teilen

Mit der Tour „Die Show meines Lebens“ feierte die Musiklegende Howard Carpendale sein 50. Bühnenjubiläum – doch dann warten auf den 78-Jährigen die „Pannen seines Lebens“. Während eines Auftritts bei der „Schlagernacht des Jahres“ in Frankfurt am Main wird er mit einer Serie unerklärlicher Pannen konfrontiert. Der Wahnsinn hat Methode: Strippenzieherin hinter den Kulissen ist Barbara Schöneberger, die per Walkie-Talkie und Fernsteuerung ein Feuerwerk der Missgeschicke zündet.