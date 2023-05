„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ am Vatertag

Neue Ausgabe der Musikshow mit Moderator Andy Borg am 18. Mai 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und MDR Fernsehen / weitere Folgen am 3. und 17. Juni 2023

Andy Borg präsentiert eine neue Ausgabe seiner Musik- und Unterhaltungsshow. Und bekommt hierzu einmalig einen veränderten Sendeplatz: „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ wird im Mai nicht wie gewohnt an einem Samstagabend, sondern am Donnerstag, 18. Mai 2023 ausgestrahlt. Es ist der Feiertag Christi Himmelfahrt und zugleich Vatertag. Mit dabei sind u. a. Linda Feller, Die Freunde, Amore Blue, Saso Avsenik & seine Oberkrainer, Cindy Berger, Laffontien Brothers, Romy sowie die Althistorische Narrenzunft Offenburg. Zu sehen um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und im MDR Fernsehen sowie danach auch in der ARD Mediathek.





Andy Borg: „Schlager und ein Abend im Freundeskreis“

„Bei unserem Schlager-Spaß kündigt sich üblicherweise samstagabends Besuch zum Wochenende an. Doch alles neu macht der Mai – das Lied ist jetzt unsere Eselsbrücke für den Schlager-Spaß an diesem 18. Mai, der ja Christi Himmelfahrt und außerdem Vatertag ist“, sagt SWR Moderator Andy Borg: „Ich könnte mir nichts Schöneres für so einen traditionellen Ehrentag vorstellen, als genau das zu machen, was mir Spaß macht: Schlager und einen Abend im Freundeskreis. Da sind auch alle Schlager-Freundinnen und alle Männer eingeschlossen, nicht nur die Väter.“

Weitere Ausgaben am 3. und 17. Juni 2023

Auch im Juni wird Andy Borg für musikalische Unterhaltung in seiner Weinstube sorgen – zu sehen jeweils im 20:15 Uhr im SWR Fernsehen und danach in der ARD Mediathek. Am Samstag, 3. Juni 2023 sind u. a. The MICCI’s, Amigos, Peggy March, Michael Morgan, Rudy Giovannini, Ramon Roselly, Die Joglländer sowie die Stadtkapelle Offenburg zu Gast. Am Samstag, 17. Juni 2023 gibt es eine weitere Ausgabe – unter anderem mit Bata Illic, Laura Wilde, Zellberg Buam, Mara Kayser, Reiner Kirsten, Nockis, Oli P. und der Big Band „brandheiß“ aus Pforzheim.

Die Sendungen im Fernsehen

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, Donnerstag, 18. Mai, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen und MDR Fernsehen;

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, Samstag; 3. Juni, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen;

„Schlager-Spaß mit Andy Borg“, Samstag, 17. Juni, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen

Die Sendungen in der Mediathek

Die Folgen von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ sind nach der Ausstrahlung auch in der ARD Mediathek zu sehen.

