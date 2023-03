„Schlager-Spaß mit Andy Borg“ bringt Musik und gute Laune

Neue Ausgabe der Musikshow am 11. März 2023 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen / erstmals auch im MDR Fernsehen und in der ARD Mediathek / u. a. mit Stefanie und Eberhard Hertel

SWR Moderator Andy Borg präsentiert am Samstag, 11. März 2023 um 20:15 Uhr eine neue Ausgabe von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“. Seine Musikshow ist wie gewohnt im SWR Fernsehen und erstmals zeitgleich im MDR Fernsehen zu sehen. „Der Frühling steht vor der Tür“, erklärt Andy Borg. „Mit ganz viel Schlager und Spaß locken wir ihn schon einmal in unsere Weinstube. Denn jetzt hat er noch Zeit, bevor er am 20. März dann offiziell anfängt.“ Und weiter: „Was uns musikalisch in unseren Sendungen blüht, darauf freue ich mich schon jetzt – gemeinsam mit allen treuen Schlager-Spaß-Freunden.“ Die Sendung ist danach auch in der ARD Mediathek zu sehen.





Mit Musik von Mitch Keller, Stefanie und Eberhard Hertel und vielen anderen

Gäste sind u. a. Mitch Keller, Reiner Kirsten, Stefanie Hertel & Dirndl-Rock-Band, Eberhard Hertel, Gitti & Erika, Amelie Ricca, die Original Willerthaler sowie die Feuerwehr Baden-Baden. Die Sendung war ursprünglich für Januar 2023 geplant. Nach einer kurzfristigen Programmänderung wird sie nun am 11. März 2023 gezeigt.

„Frühlingserwachen“ am 1. April 2023 gemeinsam mit dem ORF

Im April 2023 folgen weitere Ausgaben von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“, jeweils um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Am 1. April gibt es mit „Frühlingserwachen“ eine Sonderausgabe. Sie entsteht in Kooperation mit dem ORF und wird im SWR Fernsehen sowie bei ORF 2 gezeigt. Am 8. April wird es „Schlager-Spaß mit Andy Borg – Das Beste“ geben, eine musikalische Best-Of-Mischung mit Highlights vorangegangener Sendungen.

