Drei Tage mit Fernseh-Liveshow, SWR1 Open Air, KiKa-Mitmachaktion und Festumzug beim Rheinland-Pfalz-Tag vom 16. bis 18. Juni 2023 in Bad Ems

Der 37. Rheinland-Pfalz-Tag gastierte in der Bäderstadt an der Lahn. Und der SWR war mit Stars, Musik und Entertainment im Kurpark von Bad Ems mit von der Partie. Den Auftakt machte die 90-minütige Liveshow „Rheinland-Pfalz feiert!“. Der Samstag gehörte der Musikwelt der 80er Jahre mit dem SWR1 Open Air „Back to the 80s“. Am Sonntag gab es mit dem Kinderkanal KiKa Unterhaltung für die Kleinsten, und auch der große Festumzug mit mehr als 60 Festwagen, Musikzügen und Fußgruppen durch die Innenstadt von Bad Ems hat die Besucherinnen und Besucher begeistert. Das SWR Fernsehen übertrug am Nachmittag den Festumzug im SWR Fernsehen. Rund 125.000 Besucherinnen und Besucher haben das Landesfest in Bad Ems genossen.

SWR beim RLP-Tag: Sommerliche Temperaturen und jede Menge Musik und Unterhaltung

Das Landesfest-Wochenende startete am Freitag, 16. Juni, mit der SWR Fernsehen Liveshow „Rheinland-Pfalz feiert!“. Die SWR Big Band begleitete internationale Stars wie Topact Alice Merton, die eine Big Band-Version ihres Megahits „No Roots“ präsentierte. Ebenfalls zu Gast waren der simbabwisch-britische Singer-Songwriter Kelvin Jones, die schottische Sängerin Maggie Reilly aus der legendären Mike Oldfield Group und der britische Jazz-Sänger und Pianist Anthony Strong. Moderator Martin Seidler begrüßte auch interessante Menschen aus Rheinland-Pfalz: den Bad Emser Straßenmaler Edgar Müller, das Kunstflug-Duo Ralf und Nico Niebergall aus Neuwied und die erfolgreiche dreiköpfige Hip-Hop-Formation PowerPuffGirls von der Tanzfabrik Mittelrhein. Die mit dem Deutschen Rock- und Pop-Preis 2022 ausgezeichnete Akkordeonistin Scarlett Christmann aus dem Westerwald komplettierte den Musikgenuss am Freitagabend.

Am Samstag, 17. Juni, wechselte das Genre und SWR1 Open Air „Back to the 80s“ mit der Band Pop History übernahm das Programm. Der Abend begann mit den Gewinner:innen des SWR1 Big Stage Contest, Maria Blatz & Tom Keller und Jens Gilles, die das Publikum überzeugten. Danach brachte die Tina Turner Tribute Show mit ihrer Bühnenshow mit Pop-Balladen und Rock’n’Roll aus den Achtzigern das Publikum schon richtig in Partystimmung und bereitete die Rampe für Maggie Reilly und Sidney Youngblood. Mit den beiden kamen gleich zwei Stars aus dem Kultjahrzehnt auf die große SWR Bühne im Kurpark und lieferten ein echtes 80er Jahre Feeling.

Der Sonntagnachmittag, 18. Juni, gehörte den kleinen Festtagsgästen: KiKA bot seinen Fans die Möglichkeit, Stars live zu erleben. Unter dem Motto „KiKA kommt zur dir!“ beteiligte sich der Kinderkanal von ARD und ZDF mit einer großen Mitmach-Show am Rheinland-Pfalz-Tag. Den Abschluss der dreitägigen Bühnenshow machte die Partyband „Hit Radio Show“, die den Besucher:innen noch mal richtig einheizte.

Download (Verwendung für redaktionelle Zwecke) Bilder (ZIP)

Pressekontakt Claudia Lemcke E-Mail: claudia.lemcke@SWR.de

Bildkommunikation Telefon 07221 929 26868 E-Mail: foto@SWR.de URL: ARD-foto.de

Wir danken für Ihr Verständnis, dass SWR Presse und Public Affairs ausschließlich Anfragen von Journalist:innen beantwortet. Zuschauer:innen finden hier Kontakte für ihre Fragen.