Ab jetzt online auf eigenem Youtube-Kanal / Neue Folge jede Woche donnerstags

Ein Outdoor-Kanal für junge Familien: Der SWR geht mit dem neuen Youtube-Format „Raus mit euch“ an den Start. Fünf Familien aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz testen im wöchentlichen Wechsel Ausflugsziele im Südwesten. Wie viel Spaß verspricht das Ziel? Was erleben Eltern mit kleinen Kindern? Taugt der Trip auch für Teenies? Was sollte man beachten, wenn man den Ausflug unternehmen will? „Raus mit euch“ ist ganz nah dran an der Lebenswirklichkeit der Familien und verspricht jede Menge Ideen und praktische Tipps für spannende Unternehmungen in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.

„Raus mit euch“ – Freizeitaktivitäten im Südwesten beurteilt von Familien für Familien

Im Fokus jeder Folge steht immer eine Region und eine bestimmte Freizeitaktivität. So geht es mal nach Tübingen zum Kanufahren, zum Wandern auf den Zauberweg auf dem Hasenhorn bei Todtnau, zu Fuß durch die Ehrbachklamm zur Ehrenburg bei Brodenbach oder zum Eselwandern zum Altschlossfelsen nach Eppenbrunn. Eltern wie Kinder kommentieren auf ihrem Ausflug die Umgebung und das jeweilige Erlebnis aus ihrer persönlichen Sicht.

Immer donnerstags

Ab sofort ist jeden Donnerstag eine neue Folge auf dem SWR Youtube-Kanal „Raus mit euch“ abrufbar. Jedes Video ist bis zu 15 Minuten lang. Die Community kann sich interaktiv beteiligen: Welche Ziele sollen die Familien testen? Welche Erfahrungen haben die Zuschauer:innen selbst gemacht? Die Kommentarfunktion von Youtube erlaubt den direkten Kontakt mit den „Raus mit euch“-Familien und den anderen Youtube-Nutzer:innen.

SWR Youtube-Kanal „Raus mit euch“

Ab sofort online auf youtube.com/rausmiteuch

