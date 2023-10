ARD/SWR Rabiat: Die perfekte Hochzeit? Tradition, Geschäft und große Gefühle: Stefanie Wist segnet in der Christuskirche München mit 18 weiteren Pfarrerinnen und Pfarrern an einem Tage 56 Paare. Im März 2023 führen einige Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern zum ersten Mal die Aktion „Einfach heiraten“ durch und bieten Paaren spontane Segnungen an.