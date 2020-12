per Mail teilen

Michael Steinbrecher (geboren am 20. November 1965 in Dortmund) ist Moderator, Journalist und seit 2009 auch Professor für Fernseh- und Crossmedialen Journalismus an der TU Dortmund.

Seit 2015 moderiert er die SWR Talkshow „Nachtcafé“, die wöchentlich bundesweit etwa eine Million Zuschauer erreicht.

Michael Steinbrecher wurde für seine Arbeit mehrfach ausgezeichnet – unter anderem mit dem Adolf-Grimme-Preis.