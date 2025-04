Drei ARD Radioproduktionen für Prix Italia nominiert

ARD Vorjury schickt ein Feature (WDR), ein Hörspiel (BR) und ein Musikstück (DLF) in den internationalen Wettbewerb

Die Hörfunk-Jury der ARD für den Prix Italia hat drei Produktionen für den 77. Wettbewerb nominiert, der vom 20. bis 24. Oktober 2025 in Neapel stattfinden wird. In der Kategorie Feature entschied sich die Vorjury für die WDR Produktion „Der Germanwings-Absturz – Zehn Jahre ohne euch“ von Adrian Breda, Sabrina Höbel und Justine Rosenkranz, Regie Matthias Kapohl. In der Kategorie Hörspiel wurde die Produktion des BR „Mein Leben als Spam“ von Hans Christoph Böhringer, Regie Pauline Seiberlich ausgewählt. In der Musikkategorie sprach sich die Jury für eine Nominierung der DLF-Produktion „Wildly tender is thy music – Lieder aus dem Moor“ von Merzouga (Janko Hanushevsky/Eva Pöpplein) aus.

ARD Vorjury unter Vorsitz von Jana Brandt (MDR)

Die Vorjury tagte am 10. April unter Vorsitz von Jana Brandt, Programmdirektorin Mitteldeutscher Rundfunk. Die weiteren Mitglieder der ARD Vorjury für den Prix Italia 2025 waren in diesem Jahr Katarina Agathos (BR), Wolfgang Schiller (DLR), Michael Becker (NDR), Sophia Fischer (RB), Daniela Ziemann (SR), Nathanael Keidel (WDR) sowie die Hörfunkkritiker Cosima Lutz und Stefan Fischer. Das Sekretariat für die Einreichungen des ARD Hörfunks liegt beim Südwestrundfunk in Baden-Baden. Es wird verantwortet von SWR Kulturchef Wolfgang Gushurst.

Bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet

Der Wettbewerb Prix Italia gilt als älteste und bedeutendste internationale Auszeichnung für Radio, Fernsehen und Internet. Öffentlich-rechtliche und private Radio- und Fernsehstationen aus 45 Ländern sind Partner und ständige Teilnehmer des Prix Italia. Organisation und Geschäftsführung liegen bei der italienischen Rundfunkanstalt RAI. Der 77. Prix Italia findet vom 20. bis 24. Oktober 2025 in Neapel statt. Der internationale Wettbewerb wurde 1948 gegründet, zunächst ausschließlich für Radioproduktionen, 1957 kamen Fernsehformate hinzu und schließlich 1998 Web-Projekte.

