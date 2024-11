Stuttgart. Der Verwaltungsrat des SWR hat in seiner Sitzung am 29. November der Berufung von Verwaltungsdirektor Jan Büttner für eine vierte Amtszeit zugestimmt.

Jan Büttner ist seit 2012 Verwaltungsdirektor des SWR. Die Verwaltungsdirektion ist für die kaufmännische und finanzielle Steuerung, für das festangestellte und freie Personal, für die bauliche Infrastruktur, für Rechteklärung, Programmverträge sowie für Archivierung und Dokumentation im SWR verantwortlich.

Kai Gniffke, SWR Intendant:

„Der SWR hat Jan Büttner viel zu verdanken. Als treibende Kraft und vorausschauender Stratege gestaltet er den Umbauprozess des SWR mit klugem Weitblick. Auch in schwierigen Zeiten hat er mit seinem Geschick und seiner Beharrlichkeit immer wieder maßgeblich zur Stabilität und Weiterentwicklung des Hauses beigetragen. Ich schätze seinen langen Atem und seine zukunftsweisende Arbeit außerordentlich.“

Jan Büttner, Verwaltungsdirektor des SWR:

“Ich freue mich über das mir entgegengebrachte Vertrauen und werde weiterhin mit voller Kraft dafür arbeiten, die bestmöglichen Voraussetzungen für gutes Programm zu schaffen – sowohl in finanzieller und personeller Hinsicht als auch infrastrukturell.“

Hans-Albert Stechl, Vorsitzender des Verwaltungsrats:

„Ich freue mich sehr darüber, dass der Verwaltungsrat Jan Büttner erneut sein Vertrauen ausgesprochen hat. Herr Büttner führt den SWR mit Umsicht und Weitsicht durch herausfordernde Zeiten und trägt entscheidend dazu bei, die Flexibilität und Handlungsfähigkeit des SWR auch in finanziell angespannten Phasen zu sichern. Auch in den vergangenen beiden Jahren, als der SWR den ARD-Vorsitz hatte, hat Herr Büttner als Vorsitzender der ARD-Finanzkommission herausragende Arbeit geleistet. Besonders beeindruckt mich sein strategisches Denken, mit dem er den SWR zukunftsorientiert aufstellt.“

Vita Jan Büttner

Jan Büttner, geboren 1961 in Kiel, volontierte 1989 beim früheren Süddeutschen Rundfunk (SDR) in Stuttgart, nachdem er während des Studiums der Geschichte, Germanistik und Anglistik (Abschluss M.A.) bereits für mehrere Landesrundfunkanstalten als Radiojournalist tätig war. Anschließend arbeitete Jan Büttner als Reporter, Redakteur und Moderator für viele SDR-Hörfunksendungen in den Redaktionen Aktuell und Politik. Mit der ARD-Geschäftsführung 1999/2000 durch den SWR wechselte Jan Büttner als stellvertretender ARD-Pressesprecher in die Intendanz und übernahm 2001 die Leitung des Intendantenbüros. 2004 übernahm er zusätzlich die Leitung der Hauptabteilung Intendanz/Kommunikation mit der Zuständigkeit für Marketing, Medienforschung und Pressestelle. Am 1. September 2012 hat Jan Büttner das Amt des SWR Verwaltungsdirektors übernommen. Er ist Vorsitzender des Verwaltungsrats der ARD ZDF Medienakademie, Vorsitzender der Vertreterversammlung der Baden-Badener Pensionskasse, stellvertretender Vorsitzender der Degeto-Gesellschafterversammlung und Vorsitzender der Personalleitertagung von ARD und ZDF. Seit 2023 und noch bis Ende des Jahres hat er überdies den Vorsitz in der Finanzkommission von ARD, ZDF und Deutschlandradio inne.

