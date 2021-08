per Mail teilen

Wie steht es um die Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen von Amazon? Die Verbraucher- und Wirtschaftssendung "Marktcheck checkt ... Amazon" testet das Unternehmen.

Amazon, einer der größte Online-Versandhändler, lockt Kund*innen mit einer umfangreichen Produktpalette, bequemem Einkauf sowie leichtem Umtausch. Wie gut sind Qualität und Preise der Produkte? „Marktcheck checkt …“ außerdem die Nachhaltigkeit und Arbeitsbedingungen des Unternehmens. Am 17. August 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Preis und Qualität von Amazon im Test

Eine Familie aus Unterreichenbach bei Pforzheim macht den Praxistest und prüft die Qualität von Amazons Eigenmarke Amazon Basics. Außerdem wird die Qualität in Laboren untersucht. Marktcheck lässt mehrere Wochen lang die Preise von Amazon mit denen der Konkurrenz vergleichen – mit überraschenden Ergebnissen. Ist das Einkaufen bei Amazon so günstig, wie es scheint und lohnt sich eine Prime-Mitgliedschaft tatsächlich?

Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit von Amazon

In Gesprächen mit Angestellten der Subunternehmen finden die Reporter heraus, wie es um die Arbeitsbedingungen steht. Sie fragen nach, was mit den circa 43 Millionen Paketen geschieht, die Kund*innen zurückschicken. Einige davon landen in Pforzheim. Hier wird der Inhalt der Pakete aufgearbeitet und erneut verkauft. Doch werden andernorts noch Retouren vernichtet?

"Marktcheck checkt ..."

Gardena, Rossmann, Tchibo, Amazon, Nivea und Decathlon – wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe „Marktcheck checkt …“ prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

Sendung

„Marktcheck checkt ... Amazon“ am Dienstag, 17. August 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube. Weitere Inhalte zur Sendung auf Facebook.

Anmerkung der Redaktion: Der letzte Satz im dritten Absatz wurde geändert in: "Doch werden andernorts noch Retouren vernichtet?" In einer vorherigen Version lautete der Satz: "Andere werden vernichtet, obwohl das per Gesetz verboten ist."

