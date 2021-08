Wie bewerten Verbraucher*innen die Produkte von Rossmann? Die Verbraucher- und Wirtschaftssendung "Marktcheck checkt ... Rossmann" testet die Drogeriekette.

Rossmann ist nach dm der zweitgrößte Drogeriemarkt in Deutschland. Auch europaweit liegt das Unternehmen mit seinen Filialen weit vorne. Neben den klassischen Drogerieprodukten bietet das Handelsunternehmen in der Ideenwelt Haushaltsartikel, Kleidung und Freizeitgegenstände sowie Fotobücher in der Fotowelt an. Wie bewerten Verbraucher*innen die Produkte? Und wie schneiden die Preise von Rossmann im Vergleich zu dm und Müller ab? „Marktcheck checkt … Rossmann“ am 3. August 2021, 20:15 im SWR Fernsehen. Im Anschluss online in der ARD Mediathek, beim SWR und auf Youtube.

Foto- und Ideenwelt von Rossmann im Test

In einem Labor in Pirmasens werden die Drogerieprodukte auf eventuelle schädliche Inhaltsstoffe getestet und eine WG in Stuttgart unterzieht Angebote der Ideenwelt einem Härtetest. Wie die Fotobücher gegenüber anderen Anbietern abschneiden, findet ein Brautpaar aus Bingen heraus.

„Marktcheck checkt …“

Gardena, Rossmann, Tchibo, Amazon, Nivea und Decathlon – wie gut sind Topmarken im Südwesten? Die SWR-Reihe „Marktcheck checkt …“ prüft, was hinter Produktversprechen und Image der Unternehmen steckt.

Sendung

„Marktcheck checkt ... Rossmann“ am Dienstag, 3. August 2021, 20:15 Uhr im SWR Fernsehen. Die Sendung ist nach Ausstrahlung ein Jahr lang in der ARD Mediathek zu sehen. Außerdem auf Youtube. Weitere Inhalte zur Sendung auf Facebook.

