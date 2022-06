Neue Folgen #OMG mit Jana Ina Zarrella jetzt in der ARD Mediathek

Die zweite Staffel ist ab Dienstag, 12. April, online verfügbar / wöchentlich neue Folgen

Lachen, weinen, quatschen: Nach dem großen Erfolg der Pilotstaffel von #OMG mit Jana Ina Zarrella auf Instagram zeigt SWR Schlager die neuen Folgen ab Dienstag, 12. April 2022, in der ARD Mediathek. In der zweiten Staffel von #OMG lädt Jana Ina Zarrella ihre Gäste auf ein intimes Pläuschchen in eine Berliner Wohnung ein. Bei einer Tasse Kaffee oder Tee führt das Allround-Talent Jana Ina Gespräche, die unter die Haut gehen: über Liebe, Karriere, Träume und Ecken im Lebenslauf starker Frauen von heute. Los geht es mit der Fitness-Bloggerin und Buchautorin Sophia Thiel. Jede neue Folge von #OMG mit Jana Ina (Länge 30 Minuten) wird bis zum 31. Mai dienstags in der ARD Mediathek veröffentlicht und ist anschließend jeweils ein Jahr lang verfügbar. #OMG ist ein Format von SWR Schlager.

„Feel-Good-Momente“ mit Jana Ina Zarrella

Jana Ina empfängt in jeder Folge einen Promi für ein ungezwungenes Gespräch unter Freundinnen zwischen Küche und Wohnzimmer. Herzlich, offen und voller Energie zieht Jana Ina ihre Gesprächspartnerinnen in kürzester Zeit in ihren Bann. Dabei ist der Talk mit der gebürtigen Brasilianerin mehr als nur eine Kaffeeplauderei unter Frauen. Mit viel Feingefühl diskutiert sie auch über persönliche und ernstere Themen, ohne dabei je ihre gute Laune zu verlieren.

Folge 1 am 12. April mit Sophia Thiel

Zum Staffelstart begrüßt Jana Ina die Fitness-Bloggerin und Buchautorin Sophia Thiel. Dick, dünn, stark, schwach – Sophia kennt sich aus im Kampf um die Traumfigur. Jahrelang begleitete sie als Fitnesscoach und Influencerin Hundertausende auf ihrem Weg zum Idealkörper. 2021 dann der Schock für ihre Fans: Die erfolgreiche junge Frau bekennt sich in einem Youtube-Video zu ihrer jahrelangen Essstörung. Mit Jana Ina spricht Sophia Thiel über Mental Health und die Tücken von Social Media. Offen gibt sie Einblicke in die Tief- und Höhepunkte ihres persönlichen Werdegangs. Viel Gesprächsstoff für die erste Folge #OMG in der ARD Mediathek. Und natürlich darf auch eine Fitnesseinheit nicht fehlen.

Folge 2 am 19. April mit Natascha Ochsenknecht

Schauspielerin, Ex-Model, Promi-Ehefrau, Autorin, Fashion-Designerin, zweifache Oma – auch mit Natascha Ochsenknecht wird Jana Ina der Gesprächsstoff sicher nicht ausgehen. Nach vielen Auftritten in Fernsehshows wie „Das perfekte Promi-Dinner“, „Ich bin ein Star – holt mich hier raus“ oder „Promi Big Brother“ ist die 57-Jährige derzeit mit ihren Kindern Wilson Gonzales, Jimi Blue und Cheyenne Savannah in der sechsteiligen Doku-Soap „Diese Ochsenknechts“ zu sehen. Bei einer Großfamilie wie den Ochsenknechts ist immer was los, das bekommt auch Jana Ina zu spüren. Über die Herausforderungen als Löwenmama können sich die beiden bestens austauschen.

Folge 3 am 26. April mit Evelyn Weigert

Wenn die Moderatorin, Künstlerin und Podcasterin Evelyn Weigert in Folge drei zu Gast bei Jana Ina ist, dann wird es wild. Die Regensburgerin, bekannt aus Sendungen wie „Himmel oder Hölle“, „Genial daneben – Das Quiz“ oder „Promi Shopping Queen“, zeigt nicht nur auf Social Media den ungeschönten Alltag einer arbeitenden Mama. Auch bei Jana Ina hat sie keine Hemmungen über Unangenehmes zu sprechen. Dabei erfährt man nicht nur von Evelyn so manch überraschendes Detail.

Folge 4 am 3. Mai mit Susan Sideropoulus

In der vierten Folge begrüßt Jana Ina die Schauspielerin und Fernsehmoderatorin Susan Sideropoulus, bekannt aus zahlreichen Fernsehserien wie „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, „Alarm für Cobra 11“ oder „Bettys Diagnose“. Die Familiengeschichte der gebürtigen Hamburgerin führt nach Griechenland und Palästina – viel Stoff für intensive Gespräche mit Jana Ina. Gemeinsam quatschen sie über Susans frühen Erfolg, den Alltag in einer jüdischen Großfamilie und Werte, die beide ihren Kindern mitgeben möchten.

Folge 5 am 10. Mai mit Anna Wilken

Anna Wilken nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Themen geht, die ihr am Herzen liegen. Auf Instagram spricht die 26-jährige Influencerin offen über ihre langjährige Endometriose-Erkrankung und ihren Kinderwunsch. Bekannt wurde Anna Wilken im Jahr 2014, als sie bei der Fernsehshow „Germany’s Next Topmodel“ den zehnten Platz belegte. Auch als Autorin ist die gebürtige Ostfriesin erfolgreich. 2021 veröffentlichte sie ihr zweites Buch „Na, wann ist es denn soweit?“.

Folge 6 am 17. Mai mit Almuth Schult

In Deutschland gibt es nur sechs Frauen, die sich „FIFA-Welttorhüterin des Jahres“ nennen dürfen. Eine von ihnen ist Almuth Schult, Torfrau des VfL Wolfsburg und deutsche Nationaltorhüterin. 2020 bekam sie Zwillinge, kehrte zwei Jahre später zurück auf den Platz – als einzige Mutter in der Bundesliga – und kommentierte als ARD Expertin die Fußball Europameisterschaft der Männer. Vor wenigen Wochen verkündete die 31-Jährige nun ihren Abschied vom VfL Wolfsburg. Ob sie Jana Ina ihre Pläne für die Zukunft verrät?

Folge 7 am 24. Mai mit Thelma Buabeng

Jana Ina empfängt in dieser Folge Schauspielerin und Aktivistin Thelma Buabeng. Da haben sich zwei quirlige Charaktere gefunden, die schnell zu den spannenden Themen kommen: Männer und Dating. In der siebten Folge von #OMG wird es aber auch ernst, wenn Thelma erzählt, welche Rollen dunkelhäutige Schauspielerinnen typischerweise in Deutschland bekommen – und welche eher nicht. Um Rassismus in Alltag und Beruf geht es auch in ihrer Comedy-Show „Tell me nothing from the horse”. Ihr Fernsehdebüt hatte Buabeng 2003 in der Serie „Lindenstraße“. Es folgten zahlreiche weitere Rollen, unter anderem beim „Tatort“ oder in Filmen wie „Die Abenteuer des Huck Finn“ (2012) oder „Heil“ (2015).

Folge 8 am 31. Mai mit Tijen Onaran

„Ohne Diversität keine Digitalisierung!“ – so lautet das Motto von Tijen Onaran. Sie ist Unternehmerin, Investorin, Bestseller-Autorin und Gründerin des Beratungs- und Netzwerks „Global Digital Women“. Die 37-Jährige setzt sich international für Digitalisierung und die Sichtbarkeit von Frauen in der Wirtschaft ein. Das „Manager Magazin“ wählte Onaran 2019 unter die 100 einflussreichsten Frauen der deutschen Wirtschaft. Jana Ina und Tijen reden darüber, welchen Vorurteilen sie selbst immer wieder begegnen und was sich verändern muss.

